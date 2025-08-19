Uyuşturucu tacirlerine darbe! 207 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Uyuşturucu tacirlerine darbe! 207 kilo metamfetamin ele geçirildi
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt’ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyonlarda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacakTüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacakYurt
operasyon uyuşturucu
Günün Manşetleri
İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu?
Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak
İnan Güney dahil 17 şüpheli tutuklandı
24 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu
“Bu rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!”
Maaş artış oranları belli oldu
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme
İBB soruşturmasında sıcak gelişme!
Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu
Son Dakika: Deprem mi oldu? Türkiye ve komşu ülkede deprem meydana geldi Son Dakika: Deprem mi oldu? Türkiye ve komşu ülkede deprem meydana geldi
Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi
İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu? İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu?