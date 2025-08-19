Uyuşturucu tacirlerine darbe! 207 kilo metamfetamin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt’ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyonlarda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.