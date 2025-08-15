Uyuşturucu tacirlerine operasyon! Savunmaları şok etti

Eş zamanlı yapılan ev baskınlarında A.G, R.B, K.G. ve Y.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde, şüphelilerden K.G., “Maddeler bana ait, satma amacım yok. Fazla miktarda olmasının sebebi ise ucuza buldum, altınlarımı bozdurup aldım” dedi. Diğer şüpheliler ise maddelerin kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.