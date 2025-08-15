Uyuşturucu tacirlerine operasyon! Savunmaları şok etti
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 179 bin 663 uyuşturucu hap ile birlikte 500 gram esrar ve 39 gram bonzai ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Eş zamanlı yapılan ev baskınlarında A.G, R.B, K.G. ve Y.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde, şüphelilerden K.G., “Maddeler bana ait, satma amacım yok. Fazla miktarda olmasının sebebi ise ucuza buldum, altınlarımı bozdurup aldım” dedi. Diğer şüpheliler ise maddelerin kendilerine ait olmadığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı