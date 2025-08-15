İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon: Suç örgütü lideri gözaltında

Operasyonlarda örgüt lideri Selahattin Yılmaz ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 avukat da bulunuyor.

Operasyonlar İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, ikamet aramalarında ele geçirilenler şunlar oldu:

3 adet ruhsatsız tabanca

3 adet ruhsatlı tabanca

2 adet pompalı tüfek

9 adet şarjör

2 adet uzatılmış şarjör

1 adet tambur

2 adet seri atış aparatı

1 adet çelik yelek

383 adet fişek

12 adet kartuş

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu operasyon, 73 ilde yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında yakalanan 1.695 zanlıyla birlikte değerlendirildi.