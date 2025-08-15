İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon: Suç örgütü lideri gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon: Suç örgütü lideri gözaltında
Operasyonlarda örgüt lideri Selahattin Yılmaz ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 avukat da bulunuyor.

Operasyonlar İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, ikamet aramalarında ele geçirilenler şunlar oldu:

3 adet ruhsatsız tabanca 
3 adet ruhsatlı tabanca 
2 adet pompalı tüfek 
9 adet şarjör 
2 adet uzatılmış şarjör 
1 adet tambur 
2 adet seri atış aparatı 
1 adet çelik yelek 
383 adet fişek 
12 adet kartuş 
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu operasyon, 73 ilde yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında yakalanan 1.695 zanlıyla birlikte değerlendirildi.

