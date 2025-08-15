KGM uyardı: Bugün Bu yollara dikkat!

KGM, sorunsuz bir yolculuk için sürücülerin yola çıkmadan önce güzergâh bilgilerini kontrol etmeleri, çalışma yapılan bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini vurguladı.

🚗 Avrupa Otoyolu (Çorlu Kavşağı – Çerkezköy Kavşağı 146-151. km)

Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım İstanbul yönünden iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 7/24 devam edecek.

🛣️ Aydın Çevre Yolu (Güney Kavşağı – Kuzey Kavşağı 0-1. km)

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın–İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

🚦 Anadolu Otoyolu (Bolu Tüneli 4-7. km, İstanbul yönü)

Periyodik bakım ve onarım kapsamında önce sağ-orta, ardından sol-orta şeritler dönüşümlü kapatılacak. Trafik kalan şeritten sağlanacak.

🛻 TAG Otoyolu (Adana Doğu Kavşağı – Misis Kavşağı 3-7. km)

13 Ağustos 2025’ten itibaren üstyapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Osmaniye–Adana yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

🏞️ Emirdağ – Bolvadin Yolu (29-33. km)

Üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü veriliyor.

🚜 Kırşehir – Ankara Yolu (0-5. km)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

🚧 Beşikdüzü – Trabzon Yolu (Akyazı Tüneli, Akçaabat – Trabzon yönü, 44. km)

Elektrik ve elektronik bakım çalışmaları nedeniyle 14-15 Ağustos tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

🛤️ Amasya – Turhal Yolu (41-48. km)

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Tokat yönünden iki yönlü veriliyor.

🏗️ Keçiborlu – Burdur – Antalya Yolu (2-3. km)

Menfez yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

🚛 Batman – Beşiri – Kurtalan – Siirt Yolu (22-24. km)

Yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri–Kurtalan istikametindeki yolun sol tarafı kapalı. Ulaşım sağ yoldan gidiş-geliş iki yönlü sağlanıyor.