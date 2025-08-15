KGM uyardı: Bugün Bu yollara dikkat!

15 Ağustos 2025 tarihinde yola çıkmayı planlayanlar için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kritik bir yol durumu bülteni yayımladı. Açıklamada, Türkiye genelinde birçok noktada yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile trafiğe kapalı güzergâhlar hakkında bilgi verildi.

KGM, sorunsuz bir yolculuk için sürücülerin yola çıkmadan önce güzergâh bilgilerini kontrol etmeleri, çalışma yapılan bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini vurguladı.

🚗 Avrupa Otoyolu (Çorlu Kavşağı – Çerkezköy Kavşağı 146-151. km)
Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım İstanbul yönünden iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 7/24 devam edecek.

🛣️ Aydın Çevre Yolu (Güney Kavşağı – Kuzey Kavşağı 0-1. km)
Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın–İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

🚦 Anadolu Otoyolu (Bolu Tüneli 4-7. km, İstanbul yönü)
Periyodik bakım ve onarım kapsamında önce sağ-orta, ardından sol-orta şeritler dönüşümlü kapatılacak. Trafik kalan şeritten sağlanacak.

🛻 TAG Otoyolu (Adana Doğu Kavşağı – Misis Kavşağı 3-7. km)
13 Ağustos 2025’ten itibaren üstyapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Osmaniye–Adana yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

🏞️ Emirdağ – Bolvadin Yolu (29-33. km)
Üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü veriliyor.

🚜 Kırşehir – Ankara Yolu (0-5. km)
Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

🚧 Beşikdüzü – Trabzon Yolu (Akyazı Tüneli, Akçaabat – Trabzon yönü, 44. km)
Elektrik ve elektronik bakım çalışmaları nedeniyle 14-15 Ağustos tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

🛤️ Amasya – Turhal Yolu (41-48. km)
Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Tokat yönünden iki yönlü veriliyor.

🏗️ Keçiborlu – Burdur – Antalya Yolu (2-3. km)
Menfez yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

🚛 Batman – Beşiri – Kurtalan – Siirt Yolu (22-24. km)
Yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri–Kurtalan istikametindeki yolun sol tarafı kapalı. Ulaşım sağ yoldan gidiş-geliş iki yönlü sağlanıyor.

