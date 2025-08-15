73 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1695 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
73 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

Yerlikaya, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat dahil olmak üzere 73 ili kapsadığını belirtti.

Operasyonlarda 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Çalışmalar sonucunda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve sahada görev yapan tüm emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.”

Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: 15 Ağustos hava durumuMeteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: 15 Ağustos hava durumuYurt
uyuşturucu operasyon
Günün Manşetleri
İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon
Orman yangınları devam ediyor
73 ilde dev uyuşturucu operasyonu
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 44 gözaltı
İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymakta
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu
Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi
831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı! 831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı!