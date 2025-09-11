Uyuyan hesaplar çözüldü: 76 milyon TL’lik bahis operasyonu

Kırıkkale’de yasa dışı bahse yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yüklü miktarda işlem hacmine sahip banka hesapları mercek altına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekiplerinin çalışmasında, yasa dışı bahis paralarının nakline aracılık ettiği değerlendirilen, toplam 76 milyon TL işlem hacmine sahip 4 farklı “uyuyan hesap” tespit edildi.

Yürütülen operasyon kapsamında S.B.H., H.C.Y. ve M.Y.A. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B.H. tutuklanırken, H.C.Y. ve M.Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siber vatanda yürütülen sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.