Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası!

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Evrensel.net'in haberine göre, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sekizinci duruşmasında mahkeme heyeti, Zeydan’ın savunma hakkı konusunda yapılan itirazları reddetti ve ceza kararını açıkladı.

Mahkeme sürecinde dikkat çeken gelişmelerden biri de avukat değişikliği oldu. Davayı ilk olarak avukat Mahsuni Karaman takip ederken, Karaman’ın dosyadan çekilmesiyle yerine Mehmet Emin Aktar geçti. Aktar, savunma için süre talep etti ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.

REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

Duruşmada avukat Mehmet Emin Aktar, mahkeme heyetinin "güvenlik önlemi alınması" yönünde İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazmasını eleştirdi. Aktar, mahkeme heyetinin kararını önceden belirlediğini öne sürerek, savunma hakkının ihlal edildiğini savundu. Avukat Aktar, “Savunma yapmak bizim hakkımızdır. Ancak mahkeme, kararını çoktan vermiş gibi bir tutum sergiliyor,” dedi.

Bunun üzerine mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini belirten Aktar, reddi hâkim talebinde bulundu. Ancak mahkeme, bu talebi de reddetti ve duruşmaya devam etti. Savunma sürecinin ardından mahkeme, Zeydan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Abdullah Zeydan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HDP) milletvekili olduğu dönemde, 4 Kasım 2016 tarihinde dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında, 2015 yılında Yüksekova’da düzenlenen canlı kalkan eylemine katılması ve yaptığı bir konuşmada "PKK sizi tükürüğünde boğar" ifadesini kullanması yer aldı.

Zeydan, 2018 yılında “terör örgütüne yardım” suçlamasıyla 5 yıl, “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2021 yılında bu cezaların bir kısmını bozarak, yasaklı bölgeye girip girmediğinin tespiti için ek inceleme yapılmasına karar verdi.

Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada bilirkişi raporu, Zeydan’ın suçlamalara konu olan bölgeden 13,6 kilometre uzakta olduğunu ortaya koydu. Bu rapora rağmen mahkeme, Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.