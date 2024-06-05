Van'da Bozdoğan-41 operasyonu! Terörist İlyas Ayaz etkisiz hale getirildi

Van'da, Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik "Bozdoğan-41" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Van'da Bozdoğan-41 operasyonu! Terörist İlyas Ayaz etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt genelindeki operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Van ili Başkale kırsalında Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik "Bozdoğan-41" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

3 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, opersyonun, J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğunu belirtti.

Teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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