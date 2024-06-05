Van'da Bozdoğan-41 operasyonu! Terörist İlyas Ayaz etkisiz hale getirildi
Van'da, Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik "Bozdoğan-41" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
Terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt genelindeki operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Van ili Başkale kırsalında Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik "Bozdoğan-41" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
3 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, opersyonun, J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakan Ali Yerlikaya, operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğunu belirtti.
Teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını tebrik etti.
HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 5, 2024
Van ili Başkale kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-41" operasyonunda;
3️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi❗️
Teröristlerden biri Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki
❌ Demhat Şero… pic.twitter.com/zH0JCmmiwE
Kaynak: Anadolu Ajansı