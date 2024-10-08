Van'da polis memuru evinde hayatına son verdi

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan bir polis memurunun evinde ölü bulunması, bölgede derin bir üzüntü yarattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Van'da polis memuru evinde hayatına son verdi
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37 yaşındaki İbrahim Köksal, meslektaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine Alkanat Mahallesi'ndeki evine gidildiğinde, yatak odasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Köksal'ın silahıyla sağ şakağından kendisine ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Olay yerinde, polis memurunun masasında bir veda mektubu ve beylik tabancası göğsünün üzerinde bulundu. 2016 yılında Emniyet Teşkilatı’na katılan Köksal'ın, 7 yaşında ve 4 yaşında iki çocuğu olduğu, bir ay önce ise eşinden boşandığı öğrenildi.

Olayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, detaylı incelemelere devam ediyor. Meslektaşları ve komşuları, Köksal'ın bir süreliğine ruhsal bir buhran yaşadığını belirttiler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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