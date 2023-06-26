Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara mı satılıyor?

"Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak" iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara mı satılıyor?
Melike Özen Melike Özen
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak" iddiası ile ilgili paylaşımda bulundu.

DMM, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin yabancılara satışıyla alakalı herhangi bir çalışması veya gündemi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

# Dezenformasyonla mücadele # varlık fonu
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