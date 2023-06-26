Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara mı satılıyor?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak" iddiası ile ilgili paylaşımda bulundu.

DMM, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin yabancılara satışıyla alakalı herhangi bir çalışması veya gündemi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.