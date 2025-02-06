Vatan Partisi ABD Büyükelçiliği önünde: "Rüyalarınız gerçek olmayacak!"

Parti, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlediği basın açıklamasında, Trump'ın açıklamalarını "küstahça" olarak nitelendirirken, "Gazze, Amerikan askerine mezar olacak" ifadelerini kullandı. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, Trump’ın sözlerinin bölgedeki gerilimi artıracağını ve Gazze’nin 80 yıldır dize getirilemediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Gazze’ye Amerikan askeri göndermeyi ve Filistinlileri bölgeden çıkarmayı planladığını açıklamıştı. Bunun üzerine Vatan Partisi, bu açıklamayı protesto etmek için Ankara Söğütözü’ndeki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Utku Reyhan, açıklamasında Gazze’nin hiçbir zaman teslim olmayacağını ve ABD'nin bu bölgedeki müdahalesinin başarısız olacağını belirtti. Reyhan, Türkiye'nin de bu süreçte hedef alınabileceğine dikkat çekerek hükümeti uyardı.

‘TRUMP RÜYASINDAN UYANIN’

Utku Reyhan, AK Parti hükümetini, bölgede ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmekten vazgeçmeye çağırdı. Türkiye'nin, güneydeki PKK/PYD yapılanmasına karşı daha net bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayan Reyhan, ABD ve İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerini bertaraf etmek için güçlü bir strateji izlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin İran ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düzeltmesi gerektiğini söyledi.

‘İSRAİL YENİLDİ, ABD DE YENİLECEK’

Vatan Partisi yetkilileri, İsrail’in Gazze'ye karşı yıllarca süren saldırılarının başarısız olduğuna, Gazze'nin hiçbir zaman teslim olmayacağına dikkat çekti. Reyhan, "İsrail üstün askeri gücüne rağmen Gazze'yi dize getiremedi, ABD'nin de bunu başarması mümkün olmayacak" dedi.

‘İSRAİL, COLANİ İLE İŞGALİNİ GENİŞLETTİ’

Vatan Partisi, İsrail'in bölgedeki genişleme çabalarına da dikkat çekti. 70 yıldır Filistin topraklarını adım adım işgal eden İsrail'in, şimdi de Suriye'deki Colani bölgesinde genişlemeyi sürdürdüğü ifade edildi. Reyhan, ABD’nin İsrail ile birlikte Gazze'yi ele geçirme planlarını, Türkiye için bir tehdit olarak değerlendirdi.

‘AK PARTİ’NİN TRUMP RÜYASI AKIL ALMAZ’

Vatan Partisi, AK Parti hükümetinin Trump ile ilişkilerde fırsatlar aramasını eleştirdi. Reyhan, Türkiye'nin etrafında ABD üslerinin bulunduğuna ve ABD’nin Türkiye’yi hedef alabileceğine dikkat çekerek hükümetin bu gerçeği görmesi gerektiğini ifade etti.

YAPILMASI GEREKENLER

Vatan Partisi, Türkiye’nin, güneyindeki PKK/PYD devletine karşı doğrudan müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ABD ve İsrail’e hizmet eden üslerin kapatılması gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin İran ve Rusya ile ilişkilerini düzelterek, ABD'ye karşı güçlü bir koalisyon oluşturması gerektiği ifade edildi.

‘BAŞARISIZLIĞA MAHKUMLAR’

Vatan Partisi, ABD ve İsrail'in Gazze’yi ele geçirme planlarının ve Kürdistan adı verilen kukla devlet kurma projelerinin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti. Trump'ın bu planları uygulamaya kalkarsa, Amerikan askerlerinin Gazze’de başarısız olacağı ifade edildi.