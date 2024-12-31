Vatan Partisi açılımcıları uyardı! Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan açıklamalarda bulundu

DEM Parti’nin İmralı ziyareti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamaları ve yeni açılım mesajlarına karşı Vatan Partisi hükümeti uyardı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, ABD-İsrail projesinde görev alanların Türkiye’de iktidar olamayacağını söyledi.

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, DEM Parti – İmralı görüşmesindeki Abdullah Öcalan’ın yeni açılım mesajlarına karşı uyardı. Sürecin zamanlamasına dikkat çekti.

Utku Reyhan, "Türkiye'de Amerika İsrail projesinde görev alan PKK ile kol kola giren onunla birlikte Türk devletinin yapısını değiştirmek isteyen bir projeye ve bu projeyi uygulayanlar iktidar olmaz. Sayın Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı Meclis'e getirme çıkışıyla başlayan süreç ile Suriye'de HTŞ’nin iplerinin bırakılması ve Şam’a kadar gönderilmesi projesinin aslında eş zamanlı olduğunu ve birbiriyle bağlantılı olduğunu da görüyoruz." dedi.

Utku Reyhan, PKK elebaşı Öcalan’ın yayınlanan mesajında Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan önce yer almasına vurgu yaptı, nedenini açıkladı.

Utku Reyhan, "Burada MHP'nin daha öne koyulduğunu görüyoruz. Yani burada MHP eliyle, AK Parti hükümetinin dahliyle hem Suriye'de Amerikan planları uygulanmış oldu. Suriye'de Amerika ve İsrail'e karşı olan bir baaz iktidarı devrilmiş oldu. Aynı zamanda Türkiye'de de yine Amerika ve İsrail'in güdümündeki terör örgütünün yasallaştırılması ve hedeflerine ilerlemesi mümkün oldu." dedi.

"PLANI BOZGUNA UĞRATACAĞIZ"

DEM Parti-İmralı görüşmesi MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla, AK Parti hükümetinin de onayıyla yapıldı.

Utku Reyhan, ABD projesi olan yeni açılım sürecini bertaraf edeceklerini bildirdi. Reyhan, "Vatan Partisi bugün daha büyük olanaklarla yani Türk milletinin yaşadığı tecrübeler, Türk milletinin ihtiyaçları bütün bu tecrübelerle beraber yine Bozguna uğratacak gücümüz ve kabiliyetimiz var Türk milletinin bu gücü ve kabiliyeti var. Ama buradan tekrar AK Parti yönetimine AK Parti vatandaşlarımıza MHP yönetimine MHP'li vatandaşlarım sesleniyoruz PKK ile el ele vererek Amerika ve projesinde görev almak onların adamı olmak dışında varabilecek bir yer yok o yüzden bir an önce bundan vazgeçin." dedi.

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