Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa turuna çıktı! Perinçek, Almanya'da Türklerle buluştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa tutuna çıktı. Perinçek, Almanya’nın Köln kentinde Türk yurttaşlarla buluştu. Türkiye’ye yönelik tehditleri anlatan Perinçek, çözümün Vatan Partisi’nin de katılımıyla "Üreticilerin Milli Hükümeti"ni kurmak olduğunu söyledi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Almanya’nın Köln şehrinden düzenlenen konferansta vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye’ye yönelen tehditleri anlattı. Perinçek, Amerika Birleşik Devletleri’nin ikinci İsrail Devleti’ni kurmak peşinde olduğunu söyledi.

Doğu Perinçek, "Devlet Bahçeli’nin onlara doğru yaklaşması, bazı partilerin Cumhuriyet Halk Partisi etrafında dolaşması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ilişkin hükümet planını da ortaya koymaktadır." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa turuna çıktı! Perinçek, Almanya'da Türklerle buluştu - Resim : 1

Doğu Perinçek, Türkiye’nin çıkış yolunu gösterdi. Perinçek, "Bizim şimdi milli güçler olarak bu plan karşısında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail merkezli plan karşısında bizim onlara bir üreticilerin bilgi hükümetiyle, yani üretim odaklı bir ekonomi kuracak, Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak ve yükselen Asya uygarlığında öncü mevzilerde Türkiye'nin yerleşmesini hayata geçirecek böyle bir hükümeti hayata geçirmenin gerçekleştirmenin görevleriyle yüz yüzeyiz." dedi.

DEM Parti’nin kapatılması gerektiğini vurgulayan Doğu Perinçek, terörün bitirilmesi için Türkiye ile Suriye’nin askeri işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Doğu Perinçek, "Türkiye-Suriye, Suriye'nin kuzeyinde iş birliği yaparak, askeri iş birliği, silahlı iş birliği yaparak orada PKK'yı temizleyebilir, yine Suriye'nin kuzeyindeki İslam bayrağı açan ama İslam ile en küçük ilgisi olmayan İslam'a düşman olan o DEAŞ türünden terör örgütlerini yine Türkiye-Suriye iş birliğiyle temizlemenin fırsatını Türkiye yakalamıştır." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa turuna çıktı! Perinçek, Almanya'da Türklerle buluştu - Resim : 2

Vatan Partisi Doğu Perinçek, Almanya’daki konuşmasında gurbetçi vatandaşları Vatan Partisi’nde görev almaya çağırdı. Perinçek, Vatan Partisi’ne üye olan vatandaşlara parti rozeti taktı.

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