Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "PKK ile anayasa yapabilir misiniz? PKK'nın yeri yerin altıdır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KRT TV ekranlarında yayınlanan Kerem Kırçuval'ın sunduğu "Burada Soruları Ben Sorarım" programına konuk oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, programda Türkiye gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"VATAN PARTİSİ'Nİ OYLARIYLA ÖLÇMEK ÇOK YANLIŞ"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, programda seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğu Perinçek, "Vatan Partisi'ni oylarıyla ölçmek çok yanlış." dedi. Doğu Perinçek açıklamalarında şunları söyledi:

- Vatan Partisi, Ermeni soykırımı yalanını bitirmiş. AK Parti mi? CHP mi? Yeni Parti mi? İYİ Parti mi? Hangi parti Ermeni soykırımı yalanını bitirdi? Silivri duvarını kim yıktı? Biz yıktık! Oradan Türk ordusu esaretten kurtardık. Var mı öyle bir parti? Hangi parti bizimle bu konuda boy ölçüşebilir? 15-16 Temmuz gecesi partilere bakalım... Hepsi kümeslere saklanıyordu. Uçaklarla firar etme planları içindeydi. Vatan Partisi çıktı; Türk ordusuna, Türk milletine, 15-16 Temmuz gecesi, "Bu bir FETÖ darbesidir, ABD darbesidir. Bunu Türk milleti, Türk ordusu bastıracak, yok edecek." dedi ve bir anlamda çağrı yaptı ve o gerçekleşti. Vatan Partisi böyle bir parti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



🟧 Vatan Partisi aldığı oylarla ölçülemez

🟧 Vatan Partisi önümüzdeki beş sene içinde kilit parti olacak



Kerem Kırçuval (@keremkircuval) ile #BuradaSorularıBenSorarım — KRT TV (@KRTCANLI) May 11, 2024

- Önümüzde Türkiye'nin büyük bir karar var. Bir çözümün kapısındayız, eşiğindeyiz ve o karar da Vatan Partisi olacak. Vatan Partisi önümüzdeki 5 yıl içinde, göreceksiniz, Türkiye'nin yöneten partilerinden olacak, anahtar partilerinden olacak. Biz hükümet olacağız.

Seçim sonuçlarıyla ilgili konuşan Doğu Perinçek, "Mevcut hükümet bir bunalıma girmiş oldu, iddiasını kaybetti. Türkiye'yi yönetmesi zorlaştı. İkinci parti durumuna düştü AK Parti. Atlantikçiler önemli bir mesafe kazandı ama bence seçimin en önemli sonucu Güneydoğu bölgemizde bir ikinci İsrail girişiminin bir nevi zemininin yaratılmasıdır. TSK'nin o kadar başarısından sonra hendeklere gömdükten sonra... Hendeklere gömülen PKK'yı bu seçim hendeklerden çıkarıp iktidar yaptı orada. Belediyeleri vererek bir nevi yerel otoriteleri PKK'ya, Türkiye devleti zaaf içinde vermiş oldu. Seçimin en önemli sonucu budur." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek), seçim sonuçlarını değerlendirdi:



🟧 Güneydoğu bölgemizde ikinci İsrail girişiminin zemini yaratıldı



Kerem Kırçuval (@keremkircuval) ile #BuradaSorularıBenSorarım — KRT TV (@KRTCANLI) May 11, 2024

CHP'nin aldığı oy oranını değerlendiren Doğu Perinçek, "CHP tepki oylarıyla birinci parti oldu. CHP hiçbir şekilde Türkiye'de iktidara gelemez. Eğer Ankara'yı ABD ele geçirirse CHP de iktidar olur. CHP'nin ABD'siz iktidar olma şansı yok. TSK, CHP'nin, ABD'nin, PKK'nın Türkiye'de iktidarı paylaşmasını kabul eder mi? Silahınız yoksa iktidar olamazsınız. CHP'nin silahı yok. CHP'yi hiçbir devlet kurumu benimsemiyor. CHP devletten koptu. Türkiye'nin Kemalist devrimden ve hatta Namık Kemallerden bu yana 200 yıllık Milli Demokratik Devrim sürecinde oluşmuş devlet kurumları var, yapıları var. AK Parti onlara tamamen damgasını vurmuştur diyemeyiz. Çok tahrip oldu, zaafa uğratıldı ama Türklerin bir devlet geleneği var." dedi.

🔴 CHP iktidara mı yürüyor?



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



🟧 CHP tepki oylarıyla birinci oldu ama hiçbir zaman iktidara gelemez

🟧 CHP devleti kaybetti



Kerem Kırçuval (@keremkircuval) ile #BuradaSorularıBenSorarım — KRT TV (@KRTCANLI) May 11, 2024

"TÜRKİYE; RUSYA, ÇİN VE İRAN İLE İTTİFAK YAPMALI"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin aleyhine Uygurlar üzerinden yapılan kara propaganda ile ilgili de konuştu.

Doğu Perinçek, " 'Çin Halk Cumhuriyeti, Uygurlara soykırım yapıyor' diyorlar, bunlar gerçek değil. Biz Türkiyeciyiz. Türkiyeci olan bugün; Rusya'yla, Çin'le beraber olmak zorunda. 'Çin Halk Cumhuriyeti soykırım yapıyor' diyenler kim? ABD güdümlü CHP yönetimi, İYİ Parti yönetimi, Saadet Partisi ve DEM Parti... PKK ile beraber Doğu Türkistan'ı savunabilir misiniz? PKK ne ise Doğu Türkistan'daki İslami Parti odur. O da ABD güdümlü, o da ABD bütçesinden para alıyor, o da ABD tarafından besleniyor. Bu terör örgütleri arasında bir beraberlik var. Önümüzdeki dönem Türkiye, Rusya ile ittifak yapmadan, Çin ile ittifak yapmadan, İran ile ittifak yapmadan karşılaştığı tehditleri göğüsleyemez, ekonomisini de geliştiremez." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



🟧 Türkiye; Rusya, Çin ve İran ile ittifak yapmalı



Kerem Kırçuval (@keremkircuval) ile #BuradaSorularıBenSorarım — KRT TV (@KRTCANLI) May 11, 2024

AK PARTİ-CHP KOALİSYONU KURULABİLİR Mİ?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti-CHP koalisyonu iddiaları ile ilgili de konuştu. Doğu Perinçek, şunları söyledi:

- Öyle bir tezgah var ama bu sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı. Sayın Cumhurbaşkanı eğer bu ilişkileri CHP'yi PKK'dan ve FETÖ'den kopartma yönünden kullanırsa, ne kadar başarılı olur onu tartışmıyorum, bir deneme olur. Ama ABD'nin yaptığı tezgah, AK Parti'yi de o Atlantik koalisyonunun içine çekmek. Zaten o görüşme ABD nezaretinde yapıldı. Namık Tan orada... Namık Tan bütün dünyada ABD'ye çok yakın, sıkı, güdümlü ilişkileriyle meşhur olan bir insan. CHP'de bir görevi yok. Emeklileri Namık Tan mı biliyor? O, ABD'nin orada gözetçisi olarak oraya götürüldü. CHP, ABD'ye mesaj veriyor, "Seninle o görüşmeye gidiyorum, senin adamınla o görüşmeye katılıyorum." diyor.

- Bu, MHP'ye yapılan ikinci, üçüncü operasyon. MHP'yi İYİ Parti ile böldüler, Zafer Partisi ile böldüler. Şimdi yine AK Parti'yi MHP'den koparıp Atlantik camiasının içine çekmeye çalışıyorlar. Bunu bütün Türkiye'nin çok iyi bilmesi lazım.

🔴 AK Parti ile CHP Koalisyonu kurulabilir mi?



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) değerlendirdi!



Kerem Kırçuval (@keremkircuval) ile #BuradaSorularıBenSorarım — KRT TV (@KRTCANLI) May 11, 2024

"15 TEMMUZ'DA BAŞARILI OLSALARDI SİZİNLE YERİN ALTINDA KOMŞU OLACAKTIK"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu da anlattı.

Doğu Perinçek, "Tanklar çıkmış, uçaklar havalanmış, namlular Türkiye'ye dönmüş, ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayız. Sağıma bakıyorum Tayyip Erdoğan var, soluma bakıyorum Binali Yıldırım var. Ben kiminle beraberim? Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemde, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, 15-16 Temmuz'da karşı taraf başarılı olsaydı, sizinle yerin altında komşu olacaktık.' dedim. Biz Tayyip Erdoğan ile birlikte FETÖ'nün öldürülecekler listesinde en baştaki 3 kişi içindeyiz. Meclis'eki oylamayı ben belirlemedim ki. Çin'i mahkum eden ABD taraftarları bir tarafta, Çin'i mahkum etmeyi reddedenler de AK Parti ile MHP... Bunlar somut cepheleşmeler. 15-16 Temmuz'daki cepheleşme... Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekâtlarında MHP ile AK Parti, TSK ile Türk polisi ile beraber... CHP, PKK falan da karşı tarafta. Bu cepheleşme nesnel. Bu cepheleşmede Vatan Partisi, Türkiye tarafındadır. Türkiye tarafında kaptan olma iddiasıyladır." dedi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlattı:



🟧 'Sayın Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz'da başarılı olsalardı sizinle yerin altında komşu olacaktık' dedim



Kerem Kırçuval (@keremkircuval) ile #BuradaSorularıBenSorarım — KRT TV (@KRTCANLI) May 11, 2024

"PKK İLE ANAYASA YAPABİLİR MİSİNİZ? PKK'NIN YERİ YERİN ALTIDIR"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yeni Anayasa konusuyla ilgili DEM Parti ile görüşülmesini eleştiren Doğu Perinçek, şunları söyledi:

- Onların bir anayasa planı var. O anayasa planının içine bütün partileri çekmeye çalışıyorlar. DEM Partisi'yle, PKK ile birlikte anayasa yapılır mı? Ben de buradan sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sesleniyorum! Gidiyorlar, PKK'nın kapısını çalıyorlar, "Gel seninle Anayasa yapalım" diyorlar. Olur mu öyle şey? Siz PKK ile anayasa yapabilir misiniz? PKK'nın yeri yerin altıdır. PKK'yı anca hapise atacaksınız.

- DEM Parti'ye Meclis'te grubu veren sistem ve devlet zaten büyük zaaf içinde. Siz ona o grubu verirseniz o da gelir sizin ülkenizi böler. O da size gelir ve "Ben tükürüğümle seni boğarım" der ve mazbatayı senden alır. O mazbata verilir mi? "Terör örgütü sizi tükürüğüyle boğar" diyen bir adama mazbata veren bir devlet olur mu? Atatürk'ün devleti yapar mı bunu? Onun için devlet zaafı var diyoruz.

Doğu Perinçek, "Yeni bir çözüm süreci gündeme gelir mi?" soruna "Hayır" cevabını verdi. Doğu Perinçek, "PKK yerel hükümetlerinin temizlenmesi... Çözüm odur." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



🟧 DEM Parti ve PKK ile Anayasa yapılır mı?



Kerem Kırçuval (@keremkircuval) ile #BuradaSorularıBenSorarım — KRT TV (@KRTCANLI) May 11, 2024

DOĞU PERİNÇEK SİYASETİ BIRAKIR MI?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, programda, "Düşünüyor musunuz bırakmayı?" sorusuna da yanıt verdi.

Doğu Perinçek, "Ben siyaseti mezarda bırakırım. Siyaset başka bir şey, genel başkanlık başka bir şey. Ben siyaseti bırakmam. Ben siyaseti devrimci olduğum için yapıyorum. Ben devrimcilikten vazgeçtiğim zaman ölmüş olurum. Ben ölmeden devrimclikten vazgeçmem. Partimde herhangi bir görev yaparım, hangi görevi verirlerse yaparım. Partimizde genel başkan olacak çok esaslı arkadaşlar var. Vatan Partisi'nin geleceği emin ellerde. Türkiye'nin geleceği de sigortalanmıştır." dedi.