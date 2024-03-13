Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Diyanet İşleri Başkanlığına eleştiri!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında konuştu. Doğu Perinçek'in gündeminde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbelerine "Doğu Türkistan’da zulüm yaşanıyor" ifadeleri vardı.

- İslam dünyasının duygularını paylaşan bir hutbe değil. Diyanet İşleri Başkanlığının bu tutumunun iktidardan geldiği kanısındayım. Ne Mısır'da ne Cezayir'de ne Suriye'de ne Irak'ta insanlara dinletemezsiniz, hepsi size isyan edecektir. "Bu Çin'i niye hedef alıyorsunuz? Amerika ve İsrail'in hizmetinde misiniz?" diyeceklerdir.

Doğu Perinçek, Çin'i hedef alan hutbenin iktidarın Amerika ve İsrail ile 'uyum' politikasının yansıması olduğunu kaydetti.

- Diyanet İşleri Başkanlığının bu tutumunun, iktidardan geldiği kanısındayım. En son Amerika'ya yaklaştılar. Fidan Amerika'daydı. ABD ile uyum içinde bir çizgiye girdiler. O çizginin Diyanet'e yansıması oluyor. Sonuç itibarıyla iktidar makamlarından...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan mesajında "Doğu Türkistan" ayrılıkçılarına da özgürlük istemişti. Doğu Perinçek, konuyla ilgili açıklamasında, "Şu çok önemli: Türkistan İslam Partisi adını yaşıyan parti, BM tarafından terör örgütü olarak kabul edildi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği örgütü sonuç olarak Mehmetçik'e kurşun sıkmış örgütü koruyan kollayan hutbeler oluyor bunlar." dedi.

Öte yandan Çin, Filistin halkının mücadelesine en büyük desteği veren ülkelerin başında geliyor. Çin, Hem Birleşmiş Milletler Konseyi'nde hem de diğer uluslararası platformlarda Filistin cephesinden bakıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Şinmin, Uluslararası Adalet Divanı'nda "Filistin halkının yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dâhil güç kullanma hakkı vardır." diye konuşma yapmıştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fransız Liberation Gazetesi'nin Gazze'deki Filistinlilerin açlığıyla alay eden karikatürüne de tepki gösterdi. Doğu Perinçek, "Bunlar Gazze'de öyle bir sopa yediler ki İsrail'in bütün sırları döküldü. İsrail'in boynu bükük..." dedi.