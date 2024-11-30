Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Halep açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü HTŞ'nin Halep'e girmesi ve kent merkezine yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bölgedeki cepheleşmenin dünya çapında bir cepheleşme olduğunu belirten Doğu Perinçek, "Amerika ve İsrail bir tarafta, bölge devletleri ve halkları bizim tarafta. Türkiye'nin burada bocalamalar içinde olması çok tehlikeli. Çünkü sonuç itibariyla Amerika ve İsrail'in hedefi bölgemizde Kürdistan adı altında Kürtlükle hiçbir ilgisi olmayan bir ikinci İsrail devleti kurmaktır. Ve şu anda HTŞ merkezli saldırı da, o bir piyon Amerika ve İsrail'in piyonu, sonuç itibariyle döner dolaşır bölgede Amerika ve İsrail'in güçlenmesine ve 2. İsrail Devleti olan sözde Kürdistan'ın kurulmasına hizmet eder. Onun için cepheler açık, belli. Türkiye'nin burada tereddütlerini kesinlikle bertaraf etmesi Türkiye'nin geleceği bakımdan çok çok önemli." dedi.

Vatan Partisi'nin bölgedeki gelişmelerle ilgili stratejisini de ortaya koyan Doğu Perinçek, "Vatan Partisi orada Türkiye ile Suriye'nin iş birliği yaparak bölgedeki bütün terör örgütlerini... HTŞ ile PKK, hepsi sonuç itibariyle Amerika ve İsrail'in hizmetindedir. Bu terör örgütlerini birlikte temizledikleri zaman İran, Irak, Rusya'da onlarla birlikte olacaklardır. Bu hem bölgenin geleceği bakımından, Filistin'in İsrail'e karşı savaşını desteklemek bakımından hem de dünyanın geleceği bakımından çok önemli bir başarı olur ve olacaktır. Vatan Partisi bunun için çalışıyor. Hem Suriye'yle hem İran'la, Irak'la, Rusya'yla sürekli görüşmeler halindeyiz. Oradaki düğümü çözecek olan Türkiye-Suriye'nin iş birliğidir. O iş birliğini İran ve Rusya destekleyecektir. Bunun dışındaki her tavır Türkiye açısından Kürdistan'ın, dolayısıyla 2. İsrail'in kurulmasına hizmet eder. Burada Türkiye'nin tereddütlerini kesinlikle yenmesi acil, yakıcı bir sorumluluktur. Ve Türkiye'nin geleceği bakımdan tayin edici önemdedir." dedi.

HTŞ'nin Halep'i ele geçirmesi karşısında hükümete yakın medya kuruluşlarında yaşanan sevinç de Doğu Perinçek'e soruldu. Perinçek, "Valla niye seviniyorlar? Amerika ve İsrail'in başarılarına mı seviniyorlar? Kalpleri İsrail'le atanlar HTŞ ile birlikte hareket eder. Kalpleri Amerika'yla birlikte atanlar HTŞ'nin arkasında durur. O sevinçler Türkiye, Türk milleti tarafından ve bölge halkları tarafından paylaşılmıyor. Ve sevinçleri en sonunda kursaklarında kalacaktır. Çünkü bölgemizde Amerika ve İsrail'in kazanma şansı yoktur. Kısa vadeli gelişmeler kimseyi heveslendirmesin. Amerika ve İsrail'in bölgemizde geleceği yok." dedi.