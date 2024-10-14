Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "ideolojisiz anayasa" sözlerine sert tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi’ndeki törende anayasayla ilgili değişiklik arzusunu, "Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tabiri anayasa yer alan ama hepimizin çok sık kullandığı doğrudur ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Devletin ülkesi olmaz devletin milleti olmaz bu metin milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü şeklinde ifade edilmelidir." sözleriyle dile getirmişti.

Bu sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ifadelerini yumuşatma çabasına girdi. Kendisine yönelik bir algı operasyonu yapıldığını savundu. Numan Kurtulmuş, "Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmamda sanki 3. maddeyle ilgili bir mesele gündeme geliyormuş gibi bir yanlış algının oluşturulmaya çalışılması ise en hafif ifadesiyle bir algı meselesidir, algı yönetimidir, kabul etmem mümkün değil. Konuşmamın hiçbir yerinde '3. madde' diye bir şey geçmemiştir." dedi.

Meclis Başkanı ilk 4 maddeyle ilgili bir tartışmanın da söz konusu olmadığını dile getirdi. Kurtulmuş, "İlk 4 dört maddeyle ilgili bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma yapılması, tartışmanın başlatılması, aslında sürece zarar veren ve vakit kaybettiren bir gelişme olur." dedi.

Meclis Başkanı “Konuşmamın hiçbir yerinde 3. madde diye bir şey geçmemiştir” dedi. Ancak Kurtulmuş'un değişmesini istediği "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" ibaresi Anayasa’nın 3. maddesinden yer alıyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, akıllardaki “neden şimdi” sorusunu sordu. Kurtulmuş’un dile getirdiği ideolojisiz anayasa tartışmalarına da sert yanıt verdi. Kurtulmuş, "Anayasa'yı ideolojiden arınmış, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren, milli birliği ve beraberliği koruyacak şekilde yazılması şarttır." demişti.

Doğu Perinçek, "Tartışılmaz, dokunulmaz bir 4 madde varken birdenbire oradan buradan onu delmeye nesnel olarak yol açacak bu tür önerilerle çıkıyoruz. Bu soru da akıllara geliyor. İdeoloijsiz anayasa... Yani bu susuz deniz gibi bir şey. Susuz deniz olmayacağı gibi ideoloijsiz anayasa olmaz. İdeolojden vazgeçtiğin zaman devletten vazgeçersin. İdeolojisi olmayan bir devlet olmaz." dedi.