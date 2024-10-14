Vatan Partisi grev alanlarında! TARKETT ve MKB Rondo işçileri ziyaret edildi

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İnsanca yaşamı sağlayacak ücret ve daha iyi çalışma koşulları için greve çıkan TARKETT ve MKB Rondo işçilerini ziyaret etti.

26 gündür grevde olan TARKETT işçilerini ziyaret eden heyeti, Petrol-İş sendikasına bağlı 17 şube başkanı karşıladı.

Vatan Partisi heyetinin bir sonraki durağı 47 gündür grevde olan MKB Rondo işçileri oldu. Sloganlar atarak grev alanına yürüyen heyeti işçiler alkışlarla karşıladı.