Vatan Partisi grev alanlarında! TARKETT ve MKB Rondo işçileri ziyaret edildi

Vatan Partisi heyeti 26 gündür grevde olan TARKETT’i ve 47 gündür grevde olan MKB Rondo işçilerini ziyaret etti. Vatan Partisi İstanbul İşçi Sendika Bürosu Başkanı Mevlüt Usta, “Emekçiler kazanıncaya mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Yayınlanma:

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İnsanca yaşamı sağlayacak ücret ve daha iyi çalışma koşulları için greve çıkan TARKETT ve MKB Rondo işçilerini ziyaret etti.

26 gündür grevde olan TARKETT işçilerini ziyaret eden heyeti, Petrol-İş sendikasına bağlı 17 şube başkanı karşıladı.

Vatan Partisi heyetinin bir sonraki durağı 47 gündür grevde olan MKB Rondo işçileri oldu. Sloganlar atarak grev alanına yürüyen heyeti işçiler alkışlarla karşıladı.

Savunma Sanayisi adı altında ek vergi! Kredi kartları için katkı payının alınacağı tarih belli olduSavunma Sanayisi adı altında ek vergi! Kredi kartları için katkı payının alınacağı tarih belli olduEkonomi
vatan partisi işçi grev
Günün Manşetleri
"Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla soykırım yaşanıyor"
Doğu Perinçek'ten, Numan Kurtulmuş'un "ideolojisiz anayasa" sözlerine sert tepki
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarda 18 kişi öldü
İnterpol arananlarına büyük darbe, 157 tutuklama
"TRT ABD'nin ve İsrail'in sesi olamaz"
İstanbul'da hastanede yangın
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail askerlerine ağır darbe
CHP'li belediyede işçi kıyımı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret müjdesi
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde şok gelişme: Yeni kamera kayıtları ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde şok gelişme: Yeni kamera kayıtları ortaya çıktı
14 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 14 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
İsrail askerlerine ağır darbe İsrail askerlerine ağır darbe
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret müjdesi Bakan Işıkhan'dan asgari ücret müjdesi
Çikolatalarda cinsel performans ilaçlarındaki maddeler çıktı Çikolatalarda cinsel performans ilaçlarındaki maddeler çıktı