Vatan Partisi, grevdeki işçilerin yanında

Vatan Partisi heyeti, Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu Elba Bant fabrikasında greve çıkan işçileri ziyaret etti. Heyet adına konuşan Vatan Partisi İşçi Sendika Marmara Bölge Başkanı Mevlüt Usta, “üzerimize düşen ne varsa elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Vatan Partisi, grevdeki işçilerin yanında
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Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu Elba Bant fabrikasında 4 ay süren toplu iş görüşmeleri sonuçlanmadı, işçiler greve çıktı.

Grevdeki işçileri Vatan Partisi heyeti ziyaret etti, işçilerin yanında olduğunu belirtti.

Sendikaya üye olan işçilerin tamamının greve çıkmasıyla birlikte fabrikada üretim durdu, grev alanı şenlik alanına dönüştü.

İşçiler, fabrikada üretimin tamamen durmasından kaynaklı müşterilerden baskıların arttığını da belirtti.

Vatan Partisi İşçi Sendika Marmara Bölge Başkanı Mevlüt Usta, "Mücadelenin başarısı için üç tane koşul vardır. Bir tanesi birliktir. Orada bir sorun zaten gözükmüyor. Diğeri sabırdır. Bir diğeri de arkadaşlar kamuoyuna mücadeleyi duyurmaktır. Burada hep bizim üzerimize düşen ne varsa elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bütün eylemlere, grevlere, direnişlere gideriz.Oralarda da tabii muazzam bir canlılık var. Ama sizde başka bir şey daha var. muazzam birlik gözüküyor. sizlerin ben bu mücadeleyi kesinlikle kazanacağınızı öncelikle ifade etmek istiyoruz." dedi.

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