Kocaeli'de ölümlü kaza! Otomobil ile tır çarpıştı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobilin sürücüsü Turan Vural hayatını kaybetti. Hafif yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de ölümlü kaza! Otomobil ile tır çarpıştı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Asım A. yönetimindeki 34 KF 2160 plakalı tır, karşı şeride geçerek, Turan Vural idaresindeki 34 BGP 60 plakalı otomobille çarpıştı.

Kocaeli'de ölümlü kaza! Otomobil ile tır çarpıştı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ağır yaralı sürücü Turan Vural, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vural, hayatını kaybetti. Vural'ın cesedi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de ölümlü kaza! Otomobil ile tır çarpıştı - Resim : 2

Hafif yaralanan tır sürücüsü Asım A, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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