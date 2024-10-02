Kocaeli'de ölümlü kaza! Otomobil ile tır çarpıştı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobilin sürücüsü Turan Vural hayatını kaybetti. Hafif yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Asım A. yönetimindeki 34 KF 2160 plakalı tır, karşı şeride geçerek, Turan Vural idaresindeki 34 BGP 60 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ağır yaralı sürücü Turan Vural, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vural, hayatını kaybetti. Vural'ın cesedi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hafif yaralanan tır sürücüsü Asım A, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı