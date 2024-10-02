Nevşehir'de korkunç trafik kazası! Otomobil iki parçaya bölündü
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Derinkuyu-Gülağaç kara yolu Yazıhüyük Kavşağı yakını oldu.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yusuf Y. yönetimindeki 18 LF 498 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Otomobil, çarpmanın etkisiyle iki parçaya bölündü. Feci kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki 3 kişi ise yaralandı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.,
Kaynak: Anadolu Ajansı