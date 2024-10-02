RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e yenildi! Temsilcimizden UEFA Konferans Ligi'ne kötü başlangıç

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir, ilk hafta maçında İstanbul'da Avusturya ekibi Rapid Wien'i ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede İsveçli hakem Adam Ladeback görev yaptı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf temsilcimiz Başakşehir oldu. 5. dakikada Crespo'dan aldığı pasla rakip kaleye ilerleyen Serdar Gürler'in ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

18. dakikada ise konuk ekip Rapid Wien etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Beljo, penaltı noktası önünde uygun pozisyondaki Burgstaller'e pasını gönderdi. Bu oyuncunun ayak içiyle gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Deniz çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

38. dakikada Başakşehir sol kanattan serbest vuruş kazandı. Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, altıpas önünde iyi yükselen Kemen savunmadan sekip yükseklik kazanan topa kafayla vurdu ama meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

42. dakikada Başakşehir bir kez daha gole yaklaştı. Deniz'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Figueiredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

43. dakikada Rapid Wien temsilcimiz karşısında öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Schaub'ın ceza sahasına girer girmez ayak içiyle çok sert vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden ağlarla buluştu

45+2. dakikada Başakşehir skora dengeyi getiren golü buldu. Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında altıpas önüne gelen topa Piatek kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf Rapid Wien oldu. Avusturya temsilcisi, 46. dakikada bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Burgstaller'in altıpas önüne yerden gönderdiği topa Schaub'ın boş pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti

50. dakikada Rapid Wien 3. golüne yaklaştı. Ceza yayı önünde topla buluşan Grgic ceza sahasına girer girmez sert vurdu, kaleci Deniz soluna gelen topa çok iyi uzandı ve köşeden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

60. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Schaub'un pasıyla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Burgstaller'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üsten dışarıya çıktı.

90+8. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Piatek'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Hedl meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Rapid Wien mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. RAMS Başakşehir de UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçından puansız ayrıldı.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMA

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan, "Rakipten daha fazla topla oynadığımız, şut attığımız, ikili mücadele kazandığımız bir maçı maalesef kaybettik. Maça harika bir giriş yaptık, maçı domine ettik. 20. dakikadan sonra rakip oyuna girdi. İlk 45 dakikanın tamamını kontrol altında tuttuk. Çok güzel bir gol yedik, sabırlı oynayarak çok güzel de bir gol attık. İçeriye beraberlikle girdik. Sabırlı hücum etmek, rakibi fazla dalgalandırmak ve oluşacak alanlara hücum etmeyi hedefledik ancak ikinci devre başında acele hücum etmeye çalıştık, bu anda topu kaybedip golü yedik. Golü yedikten sonra panik yaptık. Rakibe 60'a kadar geçiş fırsatları verdik, rakip bundan sona daha cesur oynamaya başladı. 60'tan 90'a kadar zorlamaya devam ettik, çok üretken olamadık. Son dakikada 1 puanı kurtarabilirdik. Sabırsız hücum ettik erken final pasları vermeye çalıştık. Sonucunda sahadan mağlubiyetle ayrıldık, rakibimizi tebrik ediyoruz." dedi.

"Konferans Ligi'nin ilk 8'ine aday iki iyi takımın maçı oynandı." sözlerini kullanan Atan şöyle konuştu:

"Çok tempolu bir maç beklediğimi söylemiştim, toplu oyunda iki takımın da belirli planları var. Seviyemizin iyi bir yerde olduğunu gördük, sadece oyunun bazı bölümlerinde yeterli aklı koyamadık. Topu biraz daha hızlandırabilseydik, çok daha fazla yorulmalarını ve onlara geçişleri vermeme şansına sahip olabilirdik. Böyle güçlü bir takıma karşı daha fazla topa sahip olmak ve daha fazla şut atmak önemli. Bir değişim içindeyiz. Takımımızı fiziksel anlamda ileriye taşıyacak oyuncuları kadroya getirmemiz gerekiyor. Mevcut kadromuzla da hedefimiz ilk 8'e kalabilmek, bunu da yapabileceğimizi düşünüyorum. Bugün maçı kaybettik, oyunu kaybetmedik. Temel problemimiz çok erken hücum etmemizdi."

Çağdaş Atan, "Rapid Wien, önce Trabzonspor'u sonra sizin takımınızı mağlup etti. Yenilmesi bu kadar zor bir takım mı?" sorusunu, "Temel problemimiz çok erken hücum etmemizdi. Rapid ilk 8'in en ciddi adaylarından biri. Trabzonspor'u da iki maçta çok iyi oynayarak geçtiler, Trabzonspor iki maçta da oyuna hiç giremedi. Biz ise oyuna hep ortaktık. İlk yarıyı domine ettik. Trabzonspor maçıyla bizim maçımız arasında çok büyük fark vardı." şeklinde yanıtladı.