UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş da lig aşamasındaki ikinci maçında İstanbul'da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında deplasmanda Ajax'a 4-0'lık skorla yenilmişti. Henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 36. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise 3. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 14 gol atmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 4 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş'ın rakibi Eintracht Frankfurt ise Almanya liginde 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 12 puanla 2. sırada yer alan Frankfurt, bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasına sahasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona ermişti. 1 puanı bulunan Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde 15. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Beşiktaş ile Frankfurt arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Beşiktaş-Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş-Frankfurt maçı 3 Ekim Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Beşiktaş-Frankfurt mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.