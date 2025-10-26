Vatan Partisi İstanbul 12. Olağan İl Kurultayı tamamlandı! Öncüler göreve hazır!

Vatan Partisi İstanbul 12. Olağan İl Kurultayı (Turhan Özlü Kurultayı), dün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde coşkuyla tamamlandı. Sistem partilerindeki gibi salonda çekişmeler yaşanmadı, kulisler yapılmadı. Delegeler ve konuklar, Türkiye’nin sorunlarını kürsüde dile getirerek çözüm iradesini ortaya koydu. İstanbul İl Yönetimi’ni belirleyen Vatan Partililer, yeni dönemde mücadeleyi büyütme kararlılığıyla yola çıktı.

Kurultay “Böyle gitmez! Bütünleşen ve üreten Türkiye için görev başına” sloganıyla toplandı. Salonda “İncirlik ve Kürecik üslerine derhal el konulsun!”, “Türk de biziz Kürt de biziz hepimiz Türk Milleti’yiz!”, “Üreticilerin Milli Hükûmeti’ni kuracağız!”, “Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakı!” pankartları yer aldı.

TURHAN ÖZLÜ BELGESELİYLE AÇILIŞ

Ekrem Ataer yönetimindeki Aydınlık Halk Korosu’nun marşlarıyla başlayan kurultayda, geçen yıl hayatını kaybeden Vatan Partisi önderlerinden Turhan Özlü’nün belgeseli izlendi. Salonda “Fedailer partisi Vatan Partisi!” sloganları yankılandı. Ardından partinin Ermeni soykırımı yalanlarına, FETÖ kumpaslarına, 15 Temmuz darbesine ve üretim devrimi mücadelesine ilişkin belgesel gösterimi yapıldı.

“ÜRETİCİLERİN MİLLİ HÜKÛMETİ’Nİ KURANA KADAR BİZE ÖLÜM YOK!”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kürsüye çıkan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Turhan Özlü’yü anarak “Üreticilerin Milli Hükûmeti’ni kurana kadar bize ölüm yoktur. Ölüm olacaksa da Turhan Özlü gibi ayakta ölmek vardır. Biz de bu salonda Turhan Özlülerin bıraktığı mirası iktidar yapacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Divan Başkanlığı’na Osman Bilge Kuruca seçildi. Kuruca, “Kurultayımız hükûmet olma sürecinin görevlerine odaklanacaktır.” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK ÇÖZÜMLER, BÜYÜK KRİZLERİN ŞAFAĞINDA DOĞAR”

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, konuşmasında Türkiye’nin kriz içinde olduğunu vurguladı:

“Büyük çözümler, büyük krizlerin şafağında doğar. Ekonomide kriz var, siyasette kriz var, güvenlikte kriz var. AK Parti’nin Türkiye’yi tek başına yönetme devri bitmiştir. CHP devrimci kimliğini yitirmiş, Atlantik’e teslim olmuştur. Kendi partilerini yönetemeyenler Türkiye’yi mi yönetecek?” dedi.

Bursalı, “Köksüz, pazarlık partileri mantar gibi bitip saman alevi gibi sönüyor. Verilen oylar boşa gitti, çözüm getirmedi. Türkiye üretimden, bağımsızlıktan yana hükümetini arıyor.” diye konuştu.

500 MİLYAR DOLARLIK TASARRUFU KANUNU

Ekonomideki darboğaza dikkat çeken Bursalı, “İşçinin, esnafın, üreticinin sorununa çözüm sistemi içinde yok. Ama Vatan Partisi kaynak gösteriyor” dedi ve şu açıklamayı yaptı:

“Yurtdışına kaçırılan 500 milyar dolarlık tasarrufu kanunla Türkiye’ye getireceğiz. Bu paraya el koymayacağız; yatırım yolları göstererek ekonomiye kazandıracağız. Yine banka kasalarındaki altın birikimlerini üretim süreçlerine sokacağız. Bu, Türkiye’deki bölüşüm ilişkilerine müdahaledir.”

“HAHAM TOPLANTISINA NEDEN SESSİZSİNİZ?”

ABD-İsrail’in Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye’ye karşı tehdit oluşturduğunu vurgulayan Bursalı, Azerbaycan’da yapılacak 700 hahamlık toplantıya dikkat çekti:

“Bu siyonistler İbrahim Anlaşmaları’nı genişletmeyi konuşacak. Buna kimse sessiz kalamaz. Nerede Filistin için nutuk atanlar? Ağlamada varsınız ama mücadelede yoksunuz.”

TRT’YE TEPKİ

Bursalı, TRT AVAZ’da yayınlanan Çin karşıtı belgeseli sert sözlerle eleştirdi:

“CIA’nın elinize verdiği videoları oynatıyorsunuz. Türkiye’yi dostlarından koparıyorsunuz. TRT Türkiye’nin kurumudur. TRT Genel Müdürü’ne sesleniyoruz: O videoyu derhal yayından kaldırın.”

Bursalı konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Eski sistem bitti. 56 yıldır büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz davamızın sonuçlarını alma dönemi geldi. İstanbul örgütü tarih yazacak, tarih yapacak. Gün, devrim için adanma günüdür.”

“ÖRGÜTLENME SEFERBERLİĞİ”

İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan yeniden adaylığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Devrimci parti devrime hazır olmalıdır. Cesur olacağız, disiplinli olacağız, örgütlü güçle iktidar olacağız. İstanbul’un deprem, ulaşım, kira ve güvenlik sorunlarına üretici çözümlerle müdahale edeceğiz. Yetinmeciliğe son! Örgütlenme Seferberliğine odaklanıyoruz.”

KURULTAYA MESAJ YAĞDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kurultay için gönderdiği mesajda, “Fikirleriyle ülkesine hizmet etmeyi dert edinen her insan siyasetin onurunu büyütür.” dedi.

Fermani Altun, “Vatan Partisi’nin güçlenmesi Türkiye’nin emperyalizme karşı güçlenmesi demektir.” ifadesini kullandı.

Koop-İş Sendikası Şube Başkanı Aziz Hacısalihoğlu ve KFC ile Pizza Hut işçileri de destek mesajları gönderdi.

Kurultaya katılamayan isimler arasında Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, DEVA Partisi Milletvekili Hasan Karal ve Saadet Partisi Milletvekili Mustafa Kaya da yer aldı.

RUSYA VE ÇİN’DEN DİPLOMATLAR

Kurultaya Rusya Federasyonu Başkonsolosvekili Aysur Belekova, Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolos Yardımcısı Shang Jian, Çinli diplomatlar, AK Parti temsilcileri, işçi sendikaları, dernekler ve muhtarlar katıldı.,