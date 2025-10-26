Korkunç olay! Mardin’de 11 yaşındaki çocuk evinde asılı halde bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mahmut Atilla Sever, ailesi tarafından evinde asılı halde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi, Mahmut Atilla Sever’i asılı halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Sever’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mehmet Akif İnan Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mahmut Atilla Sever’in ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından detaylı soruşturma başlatıldı.