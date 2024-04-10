Vatan Partisi Moskova'daki Uluslararası Kant toplantısına katıldı

Rusya'nın Baltık bölgesindeki şehri Kaliningrad, uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 18. yüzyıl aydınlanma filozoflarından Immanuel Kant'ın doğumunun 300. yıl dönümünde yapılan toplantıda 21. yüzyılda barışın ve güvenliğin sağlanması adına fikirler masaya yatırıldı.

Etkinliğe ABD, Azerbaycan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Kamboçya, Letonya, Lübnan, Moldova, Norveç, Pakistan, Rusya ve Türkiye’den siyasetçiler ve fikir insanları katıldı. Türkiye'den de Vatan Partisi toplantıya davet edildi.

Toplantıda konuşan Vatan Partisi Rusya temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek "Barış ve güvenlik ancak onu bozan unsurların etkisizleştirilmesi ya da durdurulmasıyla sağlanabilir" dedi. Perinçek kollektif Batı ve İsrail saldırganlığına dikkat çekti.

ABD'nin Çin, Rusya, Türkiye ve İran gibi köklü devletleri boğmak istediğine dikkat çeken Perinçek, Amerikan emperyalizmine karşı ortak stratejiyle hareket etmek gerektiğini söyledi. Mehmet Perinçek, ortak strateji için de 6 temel ilke sıraladı.