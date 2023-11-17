Vatan Partisi Neferi Mustafa Kemal Çamkıran Hayatını Kaybetti

Vatan Partisi neferlerinden Mustafa Kemal Çamkıran yaşamını yitirdi. Türkiye İşçi köylü Partisi'nin kurucularından olan Çamkıran 18 Kasım'da Ankara'da defnedilecek.

Vatan Partisi Neferi Mustafa Kemal Çamkıran Hayatını Kaybetti
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Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin kurucularından, arkadaşlarının anlatımı ile tam bir "ahlak abidesi." Mustafa Kemal Çamkıran... 7 Temmuz 1947 yılında doğdu. Türkiye İşçi Köylü Partisi kurucularından... 12 Eylül döneminde Türkiye İşçi Köylü Partisi Davasından yargılandı.

1968 önderlerinden. Dava arkadaşları onu "Ahlak abidesi" olarak anlatıyor. Çamkıran bir süredir beyin tümöründen tedavi görüyordu. Vatan Partisi üyesi Çamkıran, 17 Kasım'da hayata veda etti. Dava arkadaşlarından Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Avukat Nusret Senem, Çamkıran'ı anlattı.

- Çok devrimci insan tanıdım ancak Çamkıran kadar dürüst ahlaklı insan az bulunur. Mustafa Kemal Çamkıran Türkiye İşçi köylü partisinin 5 merkez komite üyesinden biri.. Hakkında tutuklama kararı vardı, ona rağmen. 1980 darbesi zamanında Almanya'dan döndü. Tutuklanacağını bile bile. Değerli bir fikir adamıydı. Ulusal birlik komitesi kurmuştuk 2000 yıllarının başında. O komitede birlikte Avrasya konferansı yaptık. Ergenekon davasında da bu konferans nedeniyle de suçlandık. Çamkıran partimizin hiçbir zaman üyeliğinden ayrılmadı.Mustafa Kemal Çamkıran iş insanı olarak kendi alanında çalışmalar yaptı. Sonuna kadar partili idi.

Çamkıran'ın naaşı 18 Kasım'da Kocatepe caminde öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # nusret senem
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