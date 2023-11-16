Vatan Partisi: "PKK'ya Yürüyüş Yaptırmayız"

HEDEP'in 18 Kasım'da Bursa'da Öcalan'a özgürlük için yürüyüş planı suya düştü. Vatan Partisi'nin 2 gündür yaptığı açıklamalar üzerine Bursa Valiliği, 18-22 Kasım tarihleri arasında kentteki yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Vatan Partisi: "PKK'ya Yürüyüş Yaptırmayız"


PKK'ya yürüyüş yaptırmayız dediler, öyle de oldu. HEDEP'in Öcalan için yürüyüş planı iptal oldu.

HEDEP günler öncesinden Bursa Gemlik'te 18 Kasım'da Öcalan'a özgürlük yürüyüşü için çağrı yapmıştı.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı anında açıklama yaparak eylem yaptırmayacaklarını ilan etmiş yetkili kurumları göreve çağırmıştı.

Bursa Valiliği 18-22 Kasım tarihleri arasındaki eylemlere, yürüyüşe, basın açıklamasına yasak getirildiğini açıkladı.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, PKK'ya geçit vermeyeceklerini söyledi.

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# vatan partisi # pkk # bursa
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