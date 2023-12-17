Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek: "Türkiye Kuşatılıyor"

Yunanistan ve Ermenistan yetkilileri Atina'da bir araya gelerek askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzaladı.



Son dönemde Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak rüzgarlar esiyor. Ermenistan ile normalleşme süreci de gündemde. Ancak her iki ülke de Türkiye'ye yönelik emperyalist planların parçası olmaya devam ediyor.



Azerbaycan'ın Karabağ zaferi turnusol kağıdı niteliğinde. Bölgedeki tarihi zaferin karşısında AB ve NATO vardı. Ermenistan işgali, ABD desteğiyle meşrulaştırmaya çalıştı, yenildi. Ermenistan ayrıca, arkasına aldığı Batı desteğiyle Türkiye'yi soykırımcı olmakla suçluyor.



Ankara ve Bakü normalleşme sürecini gündemde tutsa da, güven veren adımlar konusunda netlik sağlanamadı.



Yunanistan da Türkiye'yi maksimalist iddialarla hedef alıyor. Gayriaskeri statüdeki adalar silahlandırılırken, ABD üsleri Ege'de Türkiye'yi hedef alıyor.



Peki Türkiye'yi kuşatma planlarının parçası olan iki ülkenin el sıkışması, nasıl sonuçlar doğurur?



Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek, Yunanistan, Ermenistan ve Ukrayna'nın tarihsel görevlerini Ulusal Kanal'a anlattı.



Türkiye Doğu Akdeniz'de hala somut bir adım atmadı. Tehditlere karşı müttefik birikimi yeterli değil....



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti de dikkat çekici. Dış politikadaki bu adımlar Türkiye'yi tehditlere karşı korur mu?



