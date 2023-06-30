Vatan Partisi: Şeyh Sait'in ismini meydanlardan sileceğiz!

Diyarbakır’ın Dağkapı Meydanı’nda düzenlenen Şeyh Sait etkinliğine Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sert tepki gösterdi. Bursalı açıklamasında, "Şeyh Sait ayakta kalamaz ve kalamayacak. Bu unsurların şehir meydanlarındaki isimlerini de sileceğiz" ifadelerine yer verdi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE ŞEYH SAİTLERE YER YOK'

Diyarbakır'ın Dağkapı Meydanı'nda terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları Yeşil Sol Parti ve HDP katılımıyla düzenlenen Şeyh Said etkinliğine Vatan Partisi'nden tepki gecikmedi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Şeyh Sait 1925'te Cumhuriyete karşı silahla isyan etmiş, Diyarbakır'a saldırmış bir bölücü ve gerici ve HDP-PKK'nın ideolojik kahramanıdır. Atatürk ve Cumhuriyet ayaktaysa, Şeyh Sait ayakta kalamaz ve kalamayacak. Bu unsurların şehir meydanlarındaki isimlerini de sileceğiz" dedi.

Bursalı açıklamasını "Yalnız HDP-PKK değil, bütün Partileri uyarıyoruz: Şeyh Sait ve Seyit Rıza'nın heykellerini dikenler, onları kahramanlaştıranlar, ABD-İsrail güdümünde PKK ile birlikte Atatürk’e ve vatan bütünlüğüne karşı düşman mevziye girerler. Türkiye'nin geleceğinde Şeyh Saitlere yer yok" şeklinde sonlandırdı.

Bursalı'nın açıklamasının tamamı ise şu şekilde;

Şeyh Sait 1925'te Cumhuriyete karşı silahla isyan etmiş, Diyarbakır'a saldırmış bir bölücü ve gerici ve HDP-PKK'nın ideolojik kahramanıdır.



Atatürk ve Cumhuriyet ayaktaysa, Şeyh Sait ayakta kalamaz ve kalamayacak. Bu unsurların şehir meydanlarındaki isimlerini de sileceğiz. https://t.co/j5765jeKub — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) June 29, 2023

Yalnız HDP-PKK değil, bütün Partileri uyarıyoruz:

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'nın heykellerini dikenler, onları kahramanlaştıranlar, ABD-İsrail güdümünde PKK ile birlikte Atatürk’e ve vatan bütünlüğüne karşı düşman mevziye girerler.

Türkiye'nin geleceğinde Şeyh Saitlere yer yok! — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) June 29, 2023

SÖZDE ŞEYH SAİT ANMASINDA ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK DEDİLER

Şeyh Said Derneği adı altında yapılan basın açıklamasına Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ve baro yöneticileri, Yeşil Sol Parti Diyarbakır İl Eş Sözcüleri, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları, Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekilleri Halide Türkoğlu ile Adalet Kaya katıldı. Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in terörist başı Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamalarının ardından polis açıklamaya müdahale etti.