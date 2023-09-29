Vatan Partisi ve TSB'den Ortak Açıklama! Sinema FETÖ'nün Aleti Olamaz

Son yıllarda siyaset arenasına dönüştürülen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde skandallar bitmiyor. KHK’lılar üzerinden FETÖ propagandası yapılan ‘Kanun Hükmü” belgeseli, baskılar sonucu festival programına geri alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden geri çekileceğini açıkladı. Festivalde yaşanan gelişmeler sonrası Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı ve Türkiye Sanatçılar Birliği Antalya Şubesi, yaşanan gelişmeler üzerine basın açıklaması gerçekleştirdi.

Vatan Partisi ve Türkiye Sanatçılar Birliği'nden "Kanun Hükmü" Belgeseline Tepki

KHK'lılar üzerinden FETÖ'yü meşru göstermeye çalışan "Kanun Hükmü" belgeseli üzerinden yaşanan tartışmalarlar ilgili Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Serdar Üsküplü bir açıklama yaptı. Üsküplü yaptığı açıklamada, Altın Portakal Film Festivali yöneticilerinin süreci iyi yönetemediğini vurguladı. Üsküplü, yaşanan tartışmalar ile FETÖ propagandası yapan belgeselin reklamının yapıldığını belirtti. Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Serdar Üsküplü, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Değerli vatandaşlarımız, sinema FETÖ'nün aleti olamaz. Özgürlük bahanesiyle FETÖ propagandasına izin verilemez. Gladyo'ya özgürlük yok, PKK dostluğuna özgürlük yok, FETÖ'ye özgürlük yok. Bölücü propagandaya özgürlük yok. Milli devlet yıkıcılığına ve vatan bölücülüğüne özgürlük yok. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilmek istenen "Kanun Hükmü" isimli belgeselle mağduriyet edebiyatı üzerinden terör örgütleri haklılaştırılmaya, terör destekçilerine meşruiyet kazandırılmaya çalışılmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde terör propagandasına izin verilmez. Sansüre karşı çıkma bahanesiyle milli devletimizi hedef almak masumlaştırılamaz. 15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ darbe girişimi sonrasında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ile yüz binlerce FETÖ, PKK ve benzeri terör örgütü sempatizanı yuvalandıkları devlet kurumlarından temizlenmiştir. Devletimiz Amerikan derin devleti tarafından yerleştirilen Gladyo'dan temizlenmiştir. Kanun hükmünde kararnamelere karşı yapılan yıkıcı propaganda, terör örgütleriyle mücadeleyi zayıflatmayı amaçlamaktadır. Binlerce asker ve polisimizi şehit etmiş olan kanlı terör örgütlerinin sempatizanları, mağdur kahramanlar olarak gösterilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir diktatörlük gibi gösterilerek emperyalist müdahalenin önü açılmaya çalışılmaktadır. Terör propagandasına izin verilemez. Festival yönetimi basiretsiz tutumuyla süreci yanlış yönetmiş, konuyu ele alış tarzıyla söz konusu filmin reklamını yapmıştır. Filmin tekrar festivalden çıkartılmasına, baskı ve tehditlerin neden olduğunu söyleyerek yaratılmaya çalışılan mağduriyet edebiyatına katkıda bulunmuştur. 60 yıllık tarihiyle Türk sinemasının en köklü film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin terör örgütü propagandalarına alet edilmesine izin verilemez. Türk sinemasına emek veren bütün sinema emekçilerimize, oyuncularımıza da sesleniyoruz. Batı'dan estirilen vatan ve millet düşmanı bu rüzgâra teslim olmayın. Sizlerden beklenen FETÖ'nün propagandasına alet olmak değil bu toprakların, Cumhuriyetimizin, milletimizin başı dik cesur aydınları olmanızdır. Bu festival bildiğiniz üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nin de ülkemize karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi FETÖ propagandasına alet olamaz. Alet olursa bu halkın, Antalya'nın belediyesi olamaz. Önümüzdeki dönem yerel seçimlerde FETÖ'ye, Cumhuriyet ve vatan düşmanlarına karşı sanat başta olmak üzere, her alanda kale gibi duracak bir belediye inşa etmek için Vatan Partisi göreve hazırdır. Antalyamız, hemşehrilerimiz bu rezalete katlanmak zorunda kalmayacak. Sanat hak ettiği değere kavuşacaktır.

Türkiye Sanatçılar Birliği de Açıklama Yaptı

Türkiye Sanatçılar Birliği adına açıklama yapan TSB Antalya Temsilcisi Devrim Aşkın Karasoy, TSB olarak sanatçılara çağrı yaptıklarını belirtti. Karasoy sanatçılara çağrısında, "Cumhuriyet düşmanlarının yanında yer almayın" ifadelerini kullandı. Türkiye Sanatçılar Birliği Antalya Temsilcisi Devrim Aşkın Karasoy'un açıklaması şu şekilde: