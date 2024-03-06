Vatan Partisi yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen Örnek mahallesini ziyaret etti

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen mahalleyi ziyaret etti. Riskli binalarda oturan vatandaşları dinleyen Reyhan, “konut sorunu kamucu bir bakışla çözülür” dedi.

Editör: Sabri Kasapoğlu

Vatan Partisi yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen Örnek mahallesini ziyaret etti.

Altındağ ilçesinin Örnek mahallesinde gecekondulaşmaya karşı örnek olması için 1962 yılında apartman blokları yapılmıştı. Ancak aradan geçen yıllarla birlikte binalarda çatlaklar oluştu, duvarlarında çökmeler yaşandı.

Mahalle için 2017 yılında kentsel dönüşüm kararı alındı ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi itiraz etti, proje mahkeme kararı ile durduruldu.

Mahallelinin sesini ise yine Vatan Partisi duydu. Örnek Mahallesi Muhtarı Muzaffer Çiftçi, mahalle sakinlerinin bir an önce güvenli binalara taşınmak istediğini söyledi.

Heyecanla kentsel dönüşümün başlamasını bekleyen vatandaşları dinleyen Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Utku Reyhan, “konut sorunu kamucu bir bakışla çözülür” dedi.

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