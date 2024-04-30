Vatan Partisi'nden 1 Mayıs sloganı! "Emekçiler Milli Devlet Cephesinde"
Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, partisinin 1 Mayıs sloganını Ulusal Kanal canlı yayınında duyurdu. "Emekçiler Milli Devlet Cephesinde" diyen Karanlık emek meselesi ile vatan meselesinin iç içe geçtiğini söyledi.
Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, partisinin 1 Mayıs sloganını açıkladı.KAranlık sloganın "Emekçiler Milli Devlet Cephesinde" olduğunu söyledi. .
1 Mayıs kutlamalarını değerlendiren Karanlık, Türk-İş'in vergide adalet ve enflasyonun durdurulması vurgularına değindi. Karanlık, ancak üretim ekonomisine geçilerek vergi adaleti sağlanabilir dedi.
"Emek meselesi, emekle ilgili taleplerle, vatan meselesi, ülke bütünlüğü bağımsızlığı meselesi hiçbir dönemde bu kadar iç içe geçmemişti."
"Bunların gerçekleşmesi bile mevcut izlenen dışa bağımlı ekonomi programının terk edilerek üretim ağırlıklı, Türkiye'nin üretim ekonomisine geçerek ancak vergi adaleti sağlanabilir."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi