Vatan Partisi'nden 1 Mayıs sloganı! "Emekçiler Milli Devlet Cephesinde"

Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, partisinin 1 Mayıs sloganını açıkladı.KAranlık sloganın "Emekçiler Milli Devlet Cephesinde" olduğunu söyledi. .

1 Mayıs kutlamalarını değerlendiren Karanlık, Türk-İş'in vergide adalet ve enflasyonun durdurulması vurgularına değindi. Karanlık, ancak üretim ekonomisine geçilerek vergi adaleti sağlanabilir dedi.

"Emek meselesi, emekle ilgili taleplerle, vatan meselesi, ülke bütünlüğü bağımsızlığı meselesi hiçbir dönemde bu kadar iç içe geçmemişti."