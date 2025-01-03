Vatan Partisi'nden açılıma tepki! İzmir ve Eskişehir'de açıklamalar yapıldı

Vatan Partisi, Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki yeni çözüm sürecine tepki gösterdi. İzmir ve Eskişehir'de basın açıklamaları yapıldı. PKK'ya sadece Türk ordusu ve polisinin gücüyle silah bıraktırılacağı vurgulandı. Barış, kardeşlik ve demokrasi kelimeleriyle Türk halkının aldatıldığı belirtildi.

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Türkiye'nin altına dinamit döşeyen açılım süreci yeniden hortlatıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, Abdullah Öcalan aktörleştiriliyor, DEM Parti meşrulaştırılıyor.

Eskişehir ve İzmir'de Vatan partililer basın açıklamasıyla kurulan tuzağı kamuoyuna açıkladı.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Serhan Bolluk, PKK'nın bölgeden temizleneceğini vurguladı. Bolluk, "PKK bitecek, ABD Suriye'den kovulacak, güzel bir gelecek var önümüzde." dedi.

Eskişehir'de Vatan Partisi İl Başkanı Mustafa Erdönmez, açılım planlarının çöpe atacaklarını söyledi. PKK'nın silah gücüyle silah bırakacağını söyleyen Erdönmez, iktidarı ve MHP'yi eleştirdi.

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