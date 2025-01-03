Pentagon, Türkiye'ye karşı üs kuruyor! PKK/YPG kontrolündeki Ayn el-Arab'a malzeme taşındı

Amerika Birleşik Devletleri, Ayn el-Arab’a yaptığı yığınağı yenilerini ekledi. Pentagon, PKK/YPG işgalindeki bölgede Türkiye’ye karşı geniş bir askeri üs kuruyor.

İnşaat ve lojistik malzemeleriyle dolu, ABD bayrağı asılı 55 araçlık konvoy, Ayn el-Arab’a gitti. Yerel kaynaklar konvoyda prefabrik odalar, güvenlik kameraları, hendek kazma ekipmanları, beton bloklar ve yakıt tankları gibi lojistik malzemelerin bulunduğunu da kaydetti.

Erbil merkezli Rav News isimli site, ABD’nin Irak’taki bir üssünü boşalttığını ordaki beton bariyerleri Suriye’ye taşıdığını bildirdi. Aynı kaynak ABD’nin Irak’taki güçlerini de Suriye’ye takviye edeceğini kaydetti.

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD’deki saldırılara paralel olarak Türkiye sınırındaki bu adımın atıldığına dikkat çekti. ABD’nin DEAŞ’la mücadele bahanesi altında PKK/YPG’yle yürüttüğü ilişkileri anlattı.

Abdullah Ağar, "Birileri belli ki Türkiye’ye YPG/PKK terör devletini dayatıyor. Gerçeğimiz bu. Dayatıyor şimdi bu dayatmannın başka bir ayagı olarak ordaki olaylar kullanılacak. Nasıl kullanılacak? DEAŞ, Amerika Birleşik Devletleri’ni bile vurduğuna göre bunu nerden engeleyeceksin? Kaynagında yok edeceksin. Kaynagı neresi? Suriye. Suriyedeki kullanılmış olan aparat kim? YPG PKK müttefiki terör örgütü. Paat diye bize uzanıyor konu." dedi.

Ulusal Kanal'a konuşan Abdullah Ağar, ABD’nin bölgede çıkarlarını dayattığını, Suriye’den de çıkmayacağını savundu. Ağar, "Kendisini garanti altına almadan Amerika Birleşik Devletleri Suriye’den falan çıkmaz. Ya bunu kendi gücüyle yapar ya kendi vekilleriyle yapar. Ya da işbirliği yaptığıyla yapar." dedi.