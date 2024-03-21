Vatan Partisi'nden Alparslan Kuytul'a sert yanıt! "Kökü dışarıda olan tüm yapıların kökü kazınacak"

Furkan cemaati lideri Alparslan Kuytul'un Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i hedef alan açıklamalarına Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan yanıt geldi. Bursalı, 'Kökü dışarda olan, ABD-İsrail’e hizmet eden bütün yapıların Türkiye’de kökü kazınacak' dedi.

Editör: Uğur Çam

Furkan cemaati lideri Alparslan Kuytul'un, sosyal medya kanalında yayınladığı sohbet videosunda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i hedef aldı.

Doğu Perinçek’in, 11 Mart’ta Aydınlıktaki köşesinde yazdığı “Nefsi terbiye ayı” başlıklı yazısını hedef gösteren Kuytul’un, konuşmasında FETÖ’yle mücadeleye tepki gösteren sözleri de dikkat çekti.

"Ramazanın tevbe etme ayı olduğunu belirten Doğu Perinçek, ‘Atlantik sisteminin partilerinin genel başkanlarını milleti kandırdıkları için tevbeye davet ediyorum.’ demiş. “Doğu Perinçek hapisten çıktığında ne demişti? ‘Tüm cemaatlerin kökünü kazıyacağız. Kınından çıkmış kılıç gibiyiz’ demişti. Ondan sonrasında bir 15 Temmuz gerçekleşti."

Cemaat lideri Kuytul’un sözlerine Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’dan sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursalı, 'Kökü dışarda olan, ABD-İsrail’e hizmet eden bütün yapıların Türkiye’de kökü kazınacak' dedi.

"2014’te, Doğu Perinçek önderliğinde yüzbinlerce insanla Silivri Duvarlarını yıktık. 15 Temmuz’da efendileriniz ve tek umudunuz olan ABD-NATO-FETÖ darbesini devletçe ve milletçe bastırdık. O gece biz cephede, siz “Müslümanlara hayırlı olsun” dileyerek pusudaydınız. (…) Kökü dışarda olan, ABD-İsrail’e hizmet eden bütün yapıların Türkiye’de kökü kazınacak. İslamı, Müslümanlığı hizmet ettiğiniz emperyalistlerin, milli devlet düşmanı bölücü faaliyetlerinizin aleti yapamazsınız."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Nefsi terbiye ayı" başlıklı yazısında, ramazan ayında orucun ardından sofralarda ziyafetler verilmesini eleştirirmiş, özel çıkarcılığa tepki göstermişti. Ramazanın paylaşma kültürüyle bilindiğini hatırlatan Perinçek, bu kültürün geleceğe taşınması gerektiğini vurgulamıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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