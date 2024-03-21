Doğu Perinçek'ten Nevruz mesajı! "Yeni uygarlık ateşine, büyük ve köklü çözümlere güç veriyor"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Nevruz dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Perinçek mesajında, "Nevruz yeni uygarlık ateşine, büyük ve köklü çözümlere güç veriyor." ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, yayınladığı Nevruz mesajında "Umudumuzu, iyimserliğimizi ateşleyen Nevruz Bayramı, bütün Asya halklarına, insanlığa, yedi iklime kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Perinçek'in Nevruz mesajı şu şekilde:
Dünya Asya Çağına doğru yol alırken, Nevruz yeni uygarlık ateşine, büyük ve köklü çözümlere güç veriyor.
İşçimiz, sanayicimiz, çiftçimiz tüccarımız başı dik bir Türkiye aşkıyla yanarken, Nevruz Üretim Devrimi’nin ilk ışıklarını müjdeliyor.
İnsanlık elsever, kamucu, demokratik, sınıfsız ve sömürüsüz bir yaşam özlerken, Nevruz bu büyük hasretlerimize selam gönderiyor.
Dağlarımızdaki karlar eriyor, doğa uyanıyor, zincirler kırılıyor ve Türkiye büyük bir çözüme gidiyor.
Umudumuzu, iyimserliğimizi ateşleyen Nevruz Bayramı, bütün Asya halklarına, insanlığa, yedi iklime kutlu olsun.
Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı