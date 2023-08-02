Vatan Partisi'nden Atatürk dizisini yayınlamayan Disney+'a tepki! "Disney Plus'ın lisansı iptal edilsin"

Dijital yayın platformu Disney+, çektiği Atatürk dizisini önce tüm dünyada yayınlayacağını duyurdu. Şirketin daha sonradan diziyi yayınlamaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Disney+ büyük tepki çekerken, son açıklama Vatan Partisi'nden geldi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Propaganda Bürosu Başkanı Utku Reyhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Disney Plus’ın lisansı iptal edilsin!

ABD merkezli dijital yayın platformu Disney+’ın, tüm dünyada yayınlanacağı duyurulan altı bölümlük Atatürk dizisini ABD’deki Ermeni Lobilerinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği ortaya çıktı.

Emperyalizme direnen tüm Milletlerin bilincinde capcanlı duran Atatürk’ü, dünyaya Hollywood üzerinden tanıtmaya ihtiyacımız yoktu.

‘Ermeni Lobisi’ denilenler, asla Ermenileri temsil etmeyen ABD Emperyalizminin Soykırım Yalanını dünyaya dayatmak ve Türk devletini dizüstü çökertmek için kullandığı işbirlikçi bir aparattır.

Tepki gösterilmesi gereken, Ermeniler değil, ABD’nin kültürel hegemonya aracı olan Hollywood’un lokomotiflerinden Disney isimli şirkettir.

Devletimizi yönetenler, ilgili kurumlar, devletimizin kurucusuna yapılan bu saygısızlığı kınamakla yetinmemelidir. Aynı şekilde, vatandaşa yapılan Disney+ aboneliklerinin iptal edilmesi çağrıları da yetersizdir.

Hele hele “Sadece Türkiye’de yayınlansın” ya da “Başka bir platformda yayınlansın” gibi seçneklere asla itibar edilmemelidir.

Yapılması gereken, 29 Aralık 2021’de RTÜK tarafından Disney+’a verilen internet ortamında yayın lisansının iptal edilmesidir. Türkiye’de yayın yapma olanaklarının ellerinden alınmasıdır. Aynı zamanda gençlere, çocuklara ve tüm topluma yönelik LGBT dayatmasını, uyuşturucu madde özendirmeyi bir yayın politikası haline getiren bu şirkete ancak bu şekilde yanıt verilebilir.

Bu tedbir, hükümetin ve RTÜK’ün gözlerini kapatamayacağı bir zorunluluktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "