Vatan Partisi'nden çağrı: İklim Kanunu Teklifi geri çekilsin

Türkiye’nin ilk İklim Kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Kurulu kurulması öngörülüyor.

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Vatan Partisi'nden çağrı: İklim Kanunu Teklifi geri çekilsin
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Vatan Partisi Genel Sekreteri Serdar Üsküplü, iklim politikalarının “emperyalizmin yeni sömürü aracı” olduğunu savunarak teklife sert çıktı. Üsküplü, “Bu yasa, sanayicilerimizi ve çiftçilerimizi ABD ve AB’nin belirlediği kurallara uymaya zorlayarak milli ekonomimizi teslimiyet zincirine vurmaktadır” dedi.

Teklifte, Türkiye’nin 2053 yılına kadar “net sıfır emisyon” hedefine ulaşması öngörülüyor. Ancak Üsküplü, bu hedefin arkasında “küresel finans sisteminin kontrolündeki yeni sömürü mekanizmaları” olduğunu belirtti.

Kanuna göre, ozon tabakasını incelten maddeleri ithal eden, kullanan veya piyasaya sürenlere 2.5 milyon TL’ye kadar para cezası kesilecek. Ayrıca doğrulanmış yıllık emisyon raporu sunmayan işletmelere 1 milyon ila 10 milyon TL arasında ceza uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise kamuoyundaki tepkiler üzerine yazılı açıklama yaparak, “Kanunla vatandaşlardan karbon vergisi alınacak” ya da “petrol ve kömür tamamen yasaklanacak” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, kanunun hayvancılığı destekleyeceği de savunuldu.

Ancak Üsküplü, teklifte yer alan “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması”nın Türkiye’nin ihracatını kısıtlayacağını ve tarım ile sanayiyi uluslararası karbon vergilerine mahkûm edeceğini belirtti.

Vatan Partisi daha önce yaptığı açıklamada da, teklifin geri çekilmesi gerektiğini söylemişti. Üsküplü, “Türkiye, yeşil büyüme adı altında küresel sermayenin uydusu olmayı değil, üreten bir ülke olmayı hak etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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