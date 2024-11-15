Vatan Partisi'nden "etki ajanlığı" kanun önerisi

Etki ajanlığı, Türkiye’nin gündeminde. Ancak, ABD ve AB fonlarıyla yapılan yıkıcı faaliyetlere karşı alınan tedbirler yetersiz. Geçmişte AB uyum yasalarıyla yapılan düzenleme ile yabancı fonların önü açıldı. AK Parti, "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" suçlarına yönelik kanun teklifi hazırlamış olsa da muhalefetin itirazı üzerine meclis genel kurulunda teklifi geri çekmişti.

Vatan Partisi’nin hukukçu kurmayları, Türk Ceza Kanunu 302/A bendine “Yabancı Devlet Ve Kurumların Yıkıcı Faaliyetine Katılmak” başlığıyla eklenecek kanun önerisini kamuoyuyla paylaştı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Av. Nusret Senem ve Hukuk İşleri Bürosu Başkanı Av. Erdem Cömert öncülüğünde hazırlanan kanun önerisini anlatmak için DEM Parti haricinde TBMM’de grubu bulunan tüm partilerle görüşmeler yapılacağı açıklandı:

YABANCI DEVLET VE KURUMLARIN

YIKICI FAALİYETİNE KATILMAK

TCK Madde 302/A

(1) Yabancı bir devlet ya da yabancı bir kurumun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin bağımsızlığını, egemenliğini, bütünlüğünü ya da kamu güvenliğini tehdit eden yıkıcı faaliyetlerine katılanlar veya bu amaçla maddi çıkar sağlayanlar üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu faaliyette bulunan tüzel kişiler kapatılır.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarım veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suçun, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Millî İstihbarat Teşkilatı’nda ve millî güvenlik açısından stratejik önemde birimleri ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Gerekçe

Bilindiği gibi Anayasamızın üçüncü maddesi, Türkiye Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu hükme bağlamıştır. Ancak ceza mevzuatımızda devletin ve milletin bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve kamu güvenliğini hedef alan yabancı güdümlü yıkıcı faaliyetlere katılmak ceza yaptırımına bağlanmamıştır. Son zamanlarda dünya kamuoyunda bu tür eylemler “etki ajanlığı” diye nitelenmekte ve suç kapsamına alınmaktadır. Bununla birlikte uluslararası hukukta “Etki ajanlığı” denen faaliyet ve suçların tanımı açık bir şekilde yapılmamıştır. Bu kanunla “Etki ajanlığı” genel hukuk ilkeleri içinde tanımlanmaktadır.

Bugün Türkiye’de seçimlere müdahale dahil, kamuoyu oluşturulması, devlet kurumlarının ve medyanın yönlendirilmesi, bir takım renkli kalkışmaların kışkırtılması, Türk Milletini ayakta tutan ahlâki değerlerin bozulması, devlet ve millete bağlılığın tahrip edilmesi, Türk Ordusu ve Polisinin itibarının zedelenmesine yönelik, yabancı devlet ve kurumların güdümünde faaliyet yürüten bazı yayın organı, dernek, kitle örgütü ve siyasi yapılar yardım adı altında milyarları bulan fonlarla yönetilmektedir.

Bu fonlar aynı zamanda basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakta ve millî basın kuruluşlarının yabancı basınla rekabet imkanlarını ortadan kaldırmaktadır.

Bilindiği gibi, Anayasamızın 69. Maddesinde “Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyruğu olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır” hükmü yer almaktadır. Ne var ki aynı yaptırım dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları ve diğer tüzel kişileri kapsamıyor. Oysa bazı tüzel kişilerin yabancı yıkıcı faaliyetlere katıldıkları açık belgelerle kanıtlıdır. Madde önerisi bu alandaki boşluğu doldurmaktadır.

Türk Devletinin ve Milletinin bağımsızlık, bütünlük ve kamu güvenliğini tehdit eden yabancı etki ajanlığı faaliyetlerinin engellenmesi için ceza yaptırımlarının ötesinde kamu idaresinin sorumluluk ve görevlerinin belirlenmesine de ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, yabancı fonlardan para akışının izlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor. Tüzel ve gerçek kişilerin yabancı fonlardan yaralanmaları kamu güvenliği ve çıkarına uyumlu ve aleni olmalıdır.