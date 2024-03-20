Vatan Partisi'nden gündem yaratacak açıklama! "ABD Türk İHA/SİHA'sını düşürdü PKK gitti poz verdi!"

ABD’nin düşürdüğü SİHA'larla PKK’lılar poz verdi. Türkiye’nin Irak ile birlikte PKK’ya kara harekâtı yapmayı planladığı dönemde PKK, Türkiye’nin 15 SİHA’sının düşürüldüğünü müjde olarak duyurdu.

Konu hakkında Vatan Partisi Genel Sekreter Özgür Bursalı yazılı açıklama yaptı. PKK’nın SİHA düşürecek füze sistemine sahip olduğunu itiraf ettiğini belirtilen Bursalı, “PKK, ABD’nin askeri başarılarıyla övünecek hale düşmüştür” ifadelerini kullandı.

PKK’nın Türk devletini dengeleyecek hiçbir kabiliyeti yoktur, ancak efendileri ABD’nin operasyonlarında piyonluk kabiliyeti vardır.

PKK, ABD’nin kara gücüdür.

PKK, ABD’nin marifetlerinden, kendisine iftihar payı çıkarmaktadır.

PKK, ABD güdümünde, Türkiye’ye, Kürtlere ve insanlığa ihanet ediyor.

Hükümete uyarılar yapılan Vatan Partisi genel sekreteri terörün ABD ile birlikte temizlenemeyeceği vurgulandı.

Ey Atlantikçiler, işte sizin ABD’niz, işte sizin NATO’nuz! Hükümetin müttefiki ABD, İHA ve SİHA’larımızı düşürmek için PKK’ya füze sistemi temin ediyor. Türkiye İHA-SİHA’mızı üretiyor, müttefikiniz ABD düşürüyor. PKK Teröristleri de ABD'nin düşürdüğü SİHA’ların yanında poz veriyor.

Hükümetin ABD ile uyumlu politikalarının sonucunda şehitler ve kayıplar verildiğini vurgulayan Bursalı, PKK’nın kökünü kazıyacak çözümün bölge ülkeleriyle işbirliğinden geçtiğini kaydetti.

Vatan Partisi, ABD güdümlü bölücü ve yobaz terör ancak Türkiye-Rusya-İran-Suriye ve Irak’ın ortak silahlı kararlılığı ile bitirilebilir.

Vatanımızın, Mehmetçiğimizin, İHA ve SİHA’larımızın güvenliğini sağlayacak, PKK’nın kökünü kazıyacak doğru strateji budur.