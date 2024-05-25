Vatan Partisi'nden İGDAŞ'ın özelleştirilmesine tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İGDAŞ, Hamidiye Su ve Halk Ekmek şirketlerinin halka arz olacağını açıklamasına Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, yaptığı açıklamada, İGDAŞ'ın özelleşmesine karşı durduklarını belirtti.

"İBB'NİN ALTIN YUMURTLAYAN TAVUKLARINI ÖZELLEŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE"

İbrahim Okan Özkan, yaptığı açıklamada İGDAŞ'ın 10 milyar dolar değerlenmeyle halka arz edileceğini söyledi. Özkan, "Yapılan hazırlığa göre İBB, İGDAŞ’ta %90’ın üzerindeki hissesini %20’nin altına indirmeyi planlıyor. İGDAŞ sonrası İSPARK, Hamidiye Su ve Halk Ekmek de halka arzı konuşulanlar arasında." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi İl Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun "Halka arz özelleştirme anlamına gelir mi? Tam anlamıyla gelmez. Halka arz mümkün müdür? Mümkündür. Gündemimizde yok mudur? Hayır, vardır." sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu açıklamalardan ne anlıyoruz? İGDAŞ başta olmak üzere İBB’nin altın yumurtlayan tavuklarının halka arz edilmesi yani özelleştirilmesi gündemlerinde. “Halka arz” adı altında sözü edilen, özelleştirmedir. İBB, “özelleştirme” yapmaya yetkili olmadığı için halka arz yöntemiyle bunu yürütmeyi planlamaktadır."

"ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA BİRBİRLERİNDEN FARLARI YOK"

Özkan, AK Parti döneminde 2009 yılında Kadir Topbaş'ın da İGDAŞ'ın özelleştirilmesini gündeme getirdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"İBB Meclisindeki itirazlardan sonra herhangi bir adım atılamamıştı ancak o günden bugüne 'halka arz' başlığında 'özelleştirme' yapılması CHP tarafından da AK Parti tarafından da gündemde. Özelleştirme konusunda yok birbirlerinden farkları. Al birini, vur ötekine!"

"CHP'NİN İLK HAZIRLIKLARINDAN BİRİ ÖZELLEŞTİRME OLDU"

Özkan, İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlayan İmamoğlu'nun ilk hazırlığının özelleştirme olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi babanızın çiftliği değildir! İBB Meclisinde çoğunluğu elde eden CHP’nin ilk hazırlıklarından biri özelleştirme oldu. Her ne kadar yeni hizmetler için kaynak oluşturma amacıyla bu girişimlerde bulunduklarını söyleseler de doğalgazın İstanbul halkına dağıtımını piyasanın insafına terk edecekler."

"Neoliberal politikaların en güçlü uygulayıcısı AK Parti Hükümetiydi. AK Parti’yle CHP, kamu kaynaklarını çarçur etmekte, haram yemekte, yolsuzluk yapmakta yarıştı, şimdi de özelleştirme alanında yarışıyorlar. AK Parti’nin en son hazırladığı “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” de köklü ekonomik çözümler yaratmaktan öte, kamunun yatırımdaki payını azaltacak, devletin ekonomideki payını küçültecek tehlikeli adımları içermektedir."

"BELEDİYECİLİK PİYASAYA HİZMET SATAN BİR KURULUŞ DEĞİLDİR"

İbrahim Okan Özkan, belediye hizmetlerinin özelleştirilmesinin tehlikesine dikkat çekti. Özkan şunları söyledi:

"Kamu sektörünün amacı halka hizmet vermektir. Bu hizmet verilirken kâr amacı güdülemez. Özel sektörde verilen hizmetin sürmesi kâr etmeye bağlıdır. Kamu hizmetini özelleştirmek, kâr amacı gütmek demektir. Bu da kamu hizmetinin doğasına aykırıdır."

"Devletin ekonomideki varlığı birçok üretim alanında özel sektörün tekelleşmesinin önüne geçmektedir. Mal ve hizmetlerden halkın ucuz yararlanması sağlanmaktadır. İGDAŞ’ın özelleştirilmesi piyasada rekabet edebilecek başka şirket olmadığı için özel sektörün tekelleşmesini doğuracaktır. Bu da İGDAŞ’ın vereceği hizmetin pahalı olmasını beraberinde getirecektir."

"Özelleştirme değil, kamulaştırma! Enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımı kamulaştırılmalıdır. Enerji alanında yapılan özelleştirme, sadece ekonomi üzerinden değil, Türkiye’nin milli güvenliği açısından da tehdit oluşturacaktır. Özelleştirme, enerjiyi özel sektörün ve yabancı sermayenin insafına bırakmaktır. 24 Ocak 1980 Kararlarından bu yana özelleştirmelerle birlikte Milli Devleti yok etmek amaçlandı."

"Belediyecilik piyasaya hizmet satan bir kuruluş değildir, belediye hizmetleri kamu hizmetidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde halihazırda, belediye bütçesi ve belediye şirketlerinden aktarılan sermaye ile kurulan 30 anonim şirket bulunmaktadır. Şirketler kâr etmek, belediyeler kamu hizmeti için vardır. Belediyeleri şirketleştirdiler. Şirket düzenine son vereceğiz!"

"CHP İSMİNDEKİ 'HALK' KELİMESİNİN İÇİNİ BOŞALTMIŞTIR"

Özelleştirmeler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösteren Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürkçülüğü yakalarına Atatürk rozeti takmaya indirgediği gibi ismindeki 'halk' kelimesinin de içini boşaltmıştır. Halka hizmeti değil, kendi menfaatini düşünen CHP yöneticileri kamulaştırmadan vazgeçtiler, çareyi özelleştirmede arıyorlar."

"Özelleştirmelerden her zaman büyük hak kayıpları ortaya çıktı. Belediye şirketlerine bağlı çalışan işçiler hak kaybına uğrayacak, İstanbul halkı yüksek fatura tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bunun örneğini elektriğin özleştirilmesinde de gördük. Vatandaşımızın yüksek elektrik faturalarıyla boğuşmasının sebebi elektrik dağıtım şirketlerinin kâr amacı gütmesiydi."

"İBB Başkanı Sayın İmamoğlu’na soruyoruz: İGDAŞ’ı halka arz adı altında özelleştirirken neyi amaçlıyorsunuz?"

"ARTIK BU SİSTEM YÜRÜTÜLEMEZ DURUMDADIR"

İbrahim Okan Özkan, 1980'den bu yana özelleştirmelerle Türkiye'nin kazanımlarının yabancılara peşkeş çekildiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 40 yıldır Cumhuriyetin kazanımları, özelleştirmeyle yerli ve yabancılara peşkeş çekildi. Türkiye bağımsızlığını kaybediyor, ekonomide dışa bağımlı hale geliyor, halkımız zorlukların altında eziliyor. İktidarıyla muhalefetiyle bu sistemin partileri aynıdır. Böyle gitmez!"

"1980’den bu yana ABD’nin Türkiye’de uyguladığı Atlantik sistemi siyasetiyle, ekonomisiyle, kültürüyle iflasın eşiğine geldi. Artık bu sistem yürütülemez durumdadır. Vatan Partisi önderliğinde kurulacak Üreticilerin Milli Hükümetiyle, bağımsız, kamucu, milli ve üretimden yana bir Türkiye yaratacağız."