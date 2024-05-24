Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabul etti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin(Li Şaobin) Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret etti.



Vatan Partisi Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede Çin’in Tayvan adasında ayrılıkçılara karşı başlattığı askeri tatbikat da ele alındı. ABD'nin Tayvan'a silah yardımını durdurması gerektiğinin altı çizildi.

Perinçek: "Tayvan Cumhurbaşkanı'nın bazı kışkırtıcı açıklamaları oldu. Ama Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ı ana vatan topraklarına katmada son derece kararlı. İki tane Çin yok. Sadece Çin Halk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Çin'in kendi vatan topraklarını gereğinde silah kullanarak birleştirme çabasını son derece değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.



"TEK ÇİN İLKESİ DEĞİŞMEYECEKTİR"

Büyükelçi Shaobin de Tayvan'ın anavatan ile birleştirileceğini vurguladı: "Tek Çin ilkesi bizim uluslararası ilişkiler alanındaki en temel ilkemizdir. Tek Çin ilkesi hiç değişmeyecektir. Tayvan sözde bağımsızlığının çıkış yolu yok, ölüme giden bir yol var. Çin anavatanla birleştirmeyi gerçekleştirecektir. Amerika gücüne dayanarak Tayvan kendi bağımsızlığını aramaya çalışıyor. Çin ile Amerika’nın arasında varılan bildiriye uyulmalı ve Tayvan bölgesine silah yardımı sonlandırılmalı."



Görüşmede Çin-Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çabalara da vurgu yapıldı.