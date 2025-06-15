Vatan Partisi'nden İsrail'e sert çıkış: "Demir kubbeyi kevgire çeviren yiğitlere selam olsun"

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İsrail’in İran ve Gazze’ye yönelik askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla Levent’teki İsrail Başkonsolosluğu önünde kitlesel bir eylem düzenledi. Ellerinde “İsrail’e geçit yok! İncirlik ve Kürecik üsleri TSK denetimine alınsın” yazılı pankart taşıyan kalabalık, İsrail’in bölgedeki askeri politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi.

ÖZKAN: “BU SAVAŞ, BİZİM SAVAŞIMIZDIR”

Eylemde konuşan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, İran’a yönelik saldırıların yalnızca bir ülkeye değil, tüm bölge halklarına karşı yapıldığını savundu. Özkan, “İran’a saldırı, Türkiye’ye saldırıdır. Kardeş İran devletiyle ve İran halkıyla birlikteyiz. Bu savaş, bizim savaşımızdır. Demir Kubbeyi kevgire çeviren İran’ın yiğit savaşçılarına selam olsun!” diyerek İran'ın askeri direnişini selamladı.

Konuşmasında mezhepçi ayrışmalara karşı da uyarıda bulunan Özkan, “Türkiye-İran dostluğu yüzyıllara dayanmaktadır. Mezhepçi anlayışlar, ABD emperyalizmini ve İsrail siyonizmini güçlendirir. Gazze’nin ve Filistin’in yanında olmak, İran’ın da yanında olmaktır. İran devletiyle ve İran halkıyla omuz omuzayız.” diye konuştu.

“SİYONİZM CAN ÇEKİŞİYOR, BÖLGEYE HAKİM OLAMAYACAKLAR”

Vatan Partisi İl Başkanı, İsrail’in saldırgan dış politikasının başarısızlığa mahkûm olduğunu savundu: “İsrail, emperyalizmin bölgemizdeki ana üssüdür. İsrail’in yayılmacı ve saldırgan politikasının altında emperyalizm ve siyonizm vardır. Bölge ülkelerinin emperyalizme karşı birliği bugün hiç olmadığı kadar önemlidir. İsrail siyonizmi can çekişiyor. Gazze başta olmak üzere Lübnan, İran, Yemen ve Suriye’ye yürüttüğü saldırı politikası İsrail’in çıkmazını gözler önüne seriyor. Tankıyla topuyla Batı Asya’da istikrarsızlık yaratmaya çalışan İsrail, bölgeye hakim olamayacağı bir açmazdadır. Filistin, Lübnan, İran ve Yemen devletleri, halklarıyla birlikte İsrail’e karşı büyük bir direniş gösteriyor."

Özkan, lafla tepki vermenin etkisiz olduğunu ifade ederek, "Lafla, lanetlemeyle İsrail’e karşı tavır olmaz!

İtidal çağrılarıyla, uluslararası topluma çağrılarla İsrail durdurulamaz!” dedi.

HÜKÜMETE AÇIK ÇAĞRI: DERHAL ADIM ATILMALI

Vatan Partisi'nin talepleri açık ve net bir dille kamuoyuna duyuruldu. Özkan, iki önemli askeri üssün stratejik ve politik etkilerine de dikkat çekerek atılması gereken somut adımları sıraladı:

“İncirlik ve Kürecik üsleri derhal Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetimine alınmalıdır.

İncirlik ve Kürecik üslerini Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tam denetimine vermek, bugün Filistin ve İran başta olmak üzere insanlığa en büyük destek olacaktır.

İncirlik Üssü, emperyalizmin bölgedeki kanlı planlarının merkezidir. İncirlik’ten kalkan uçaklar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden İsrail’e silah taşımaktadır. İncirlik Üssü, 15 Temmuz darbe girişiminin karargahıdır. Darbe girişimine katılan uçaklar İncirlik’ten yakıt ikmali yapmış, başarısız olan FETÖ komutanları İncirlik’e sığınmıştır.

Kürecik Radar Üssü, topraklarımızda İsrail’e yönelecek tehditleri önceden haber vermek için bir erken uyarı radarıdır. İsrail için gözcülük yapmakta ve istihbarat toplamaktadır. Yönetim merkezi Avrupa’daki NATO komutanlığıdır. Üslere el konsun, ABD ve İsrail defolsun!

DEZENFORMASYON MERKEZİNE GÖNDERME

Okan Özkan, İsrail’in son saldırıları sonrası gündeme gelen Kürecik Radar Üssü tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin “Kürecik’ten İsrail’e veri gitmiyor” yönündeki açıklamasını hedef alarak, "Kürecik Üssü’nün İsrail’e hizmet etmediği yalanına inanan bir avuç insan var. Onlar da ne tesadüf ki Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin başında bulunuyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi birkaç saat önce yaptığı açıklamada şunları söylüyor: ‘Kürecik Radar Üssünden İsrail’e bilgi aktarıldığı iddiası doğru değildir. Kürecik Radar Üssünden elde edilen veriler, NATO prosedürleri kapsamında yalnızca NATO müttefiki ülkeler ile belirli çerçevede paylaşılmaktadır.’" dedi.

“İNCİRLİK’TEN YAKIT ALAN UÇAK TBMM’Yİ VURDU”

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Özkan, İncirlik Üssü’nün Türkiye için bir tehdit unsuru olduğunu savundu:

“Sizin o çok değerli NATO müttefikleriniz 15 Temmuz gecesi İncirlik Üssü’nden yakıt aldı, aldığı yakıtla TBMM’yi vurdu. Kürecik Üssü’nden aldığı bilgileri İsrail’e mi vermeyecek? NATO’nun başını çeken ABD, İsrail’e istihbarat vermekten geri mi duracak?

Türk milletine yanlış bilgi vermeyi bırakın, İsrail’e kalkan olmayın!

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde İsrail’e bağlı olan kuvvetleri darmaduman ederek Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamalıdır.

Demir yumruk seçeneği gündemdedir. İsrail siyonizminin saldırganlığını durdurmak için Türkiye’nin eline tarihî fırsat geçmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu müdahalesiyle birlikte ABD ve İsrail, Kukla Kürdistan’ı kuramayacaktır."

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, NATO’nun Türkiye’nin güvenliği için değil, ülkeyi parçalamak ve kuşatmak için faaliyet gösterdiğini iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan’ın ifadeleri şu şekilde:

“Türkiye, NATO’dan Çıkmalıdır!

Türkiyemiz, ülkemizi bölmek, parçalamak, borca batırmak, renkli devrimlerle iç cepheyi dağıtmak isteyen Atlantik merkezlerinden kurtulmalıdır.

NATO, bölücü teröre on binlerce tır silah verdi. Güneyimizde Kürdistan adı altında İkinci İsrail’i kurmaya çalışıyor. Yunanistan’ı koca bir ABD üssü haline getirdi, namluları Türkiye’ye doğrultuyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi işgal tatbikatları yapıyor.

İran bombardımanından kaçan İsrail devlet uçakları NATO üyesi Yunanistan’a saklandı. Karadeniz’den Umman Denizi’ne kadar cephe tektir. Cephede NATO ve Milli Devletler karşı karşıyadır.

NATO, Türkiye’nin müttefiki değil, düşmanıdır. Türkiye, NATO’dan çıkmalıdır!

İsrail bir avuçluk Gazze’yi yenemedi. İsrail, Lübnan Hizbullah’ını yenemedi. İsrail, Yemen’i yenemedi. Bu İsrail, İran’ı nasıl yok edecek? İsrail’e geçit yok! İsrail, Akdeniz’in sularında boğulacaktır.

Türkiye, İran ve Filistin’in kaderleri ortaktır. Savaşımız da şehitlerimiz de zaferlerimiz de birdir. Bu gerçeği İsrail’e övgüler, İran’a yergiler düzen Türkiye içindeki gizli CIA ve MOSSAD elemanları da değiştiremez."

ANKARA’DA AÇIK HAVA MİTİNGİNE DAVET

Vatan Partisi, İsrail’in saldırılarına karşı 21 Haziran Cumartesi günü Ankara Sakarya Caddesi’nde Genel Başkan Doğu Perinçek’in öncülüğünde miting düzenleyeceğini açıkladı. Özkan, "Bütün vatandaşlarımızı 21 Haziran Cumartesi günü, saat 16.00’da, Ankara’da Sakarya Caddesi’nde İsrail saldırganlığına karşı Genel Başkanımız Doğu Perinçek öncülüğünde yapacağımız açık hava buluşmasına davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.