Vatan Partisi'nden işten atılan işçiler işbaşı yapana kadar Polonez Gıda ürünlerine boykot çağrısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (1 Ekim 2024) saat 13.00’te Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nde, Polonez Gıda işçileriyle ve Tekgıda-İş yöneticileriyle bir basın toplantısı yaparak, Polonez Gıda ürünlerini boykot çağrısı yaptı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

BUGÜN MECLİS BÜYÜK İŞSİZLİK TEHDİDİNİN EŞİĞİNDE TOPLANIYOR

Bugün TBMM toplanıyor. Türkiye ekonomisi büyük bir işsizlik tehdidiyle karşı karşıyadır.

Çok sayıda işyerinde işten atılan işçiler, evine ekmek götürmek için mücadele ediyor ve grevler yapıyor. 75 gündür iş, ekmek ve sendika hakkı için yılmadan mücadele eden 146 Polonez işçisini selamlıyoruz.

Yalnız işçi sınıfımız ve bütün çalışanlar değil, Meclisin kendisi de işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ekonomik krizin derinleşmesi, Türkiyemizi kararnamelerle yönetme eğilimini güçlendirmektedir.

Biricik çözüm üretim çarkını çevirmektedir, Ekmek Teknesini korumaktadır, dolayısıyla istihdamı korumakta ve büyütmektedir.



POLONEZ İŞÇİSİNİN MÜCADELESİ BÜTÜN EMEKÇİLERİN VE MİLLETİN ORTAK DAVASIDIR

Tek Gıda İş Sendikasına üye olmaları sebebiyle 146 Polonez Gıda işçisi işten atıldı. Atılan işçiler 75 gündür emek mücadelesi veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasında saptandığı üzere, sendika işçinin temel hakkıdır. Bu hak, gasp edilemez, engellenemez. Sendika hakkı, büyük mücadeleler verilerek elde edilmiştir. Bu hakka dokunan yanar.



POLONEZ İŞÇİSİ EKMEK TEKNESİ MÜCADELESİNDE ÖN CEPHEDE

İşten atılan 146 Polonez işçisinin talebi, bugün bütün emekçilerin ortak meselesidir. Hem sendikada örgütlenmek istediği için ve hem de gittikçe artan işyeri kapanmaları nedeniyle emekçilerimiz sokağa atılıyor ve evine ekmek götüremez hallere itiliyor.

Bugün iş güvencesi, işçi sınıfımızın temel talebidir ve Polonez Gıda işçileri de işbaşı yapmak için mücadele ediyor.

Birincisi, atılan işçiler işe geri alınsın. İkincisi, sendikaya üye olmanın önündeki engeller kalksın. Polonez işçilerinin tek derdi, evlerine ekmek götürmektir. Bu açıdan Polonez işçisi şu anda işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın ön cephesinde, hepimiz için mücadele vermektedir. Onları yalnız bırakamayız.

Polonez işçisi, namusludur, üretkendir, çalışkandır. İşçilerin arkasında Türk-İş Konfederasyonu, Tek Gıda İş Sendikası, Türkiye emekçisi, Türk Milleti ve Vatan Partisi vardır.



ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ POLONEZ İŞÇİSİNİ HAKLI BULDU

Polonez’de verilen mücadele sonucunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçerek müfettişler görevlendirdi. Bakanlık, Müfettişlerin raporuna dayanarak, işçileri haklı buldu. Polonez’in yabancı sermaye sahibiyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve para cezası kesti. Ancak işçiler işe alınmadı. İşçiler hâlâ çocuklarına ekmek götüremeyişin büyük acısını yaşıyor.

Polonez işçisi tezgâhın başına dönmek, üretmek istiyor. Yabancı firma, sendika özgürlüğünü çiğnemek yanında üretimin de sağlıklı olarak devam etmesine karşı bir konuma düşmüştür.

İşten atılan işçileri işbaşı yapması, bütün emekçilerin, bütün milletin davasıdır. Konkordato ve iflas fırtınasının yaklaştığı bugünkü ortamda, Ekmek teknelerini korumak, sanayinin çarkını çevirmek, Türkiye ekonomisinin ve Türk milletinin ortak davasıdır. Ekmek kavgası veren Polonez işçilerini yalnız bırakırsak, yarın bizler yalnız kalırız…



İŞÇİLER İŞBAŞI YAPANA KADAR POLONEZ GIDA ÜRÜNLERİNİ BOYKOT

Vatan Partisi, Türk Milletine açık çağrı yapıyor.

İşçiler işine geri dönene kadar Polonez Gıda Ürünlerini boykot ediyoruz! Vatandaşlarımızı işçileri sokağa atan yabancı firmanın Polonez ürünlerini almamaya çağırıyoruz! İşçilerin işine dönmesini ve güvenceli çalışma koşullarına kavuşmasını sağlamak bir vatandaşlık görevidir.

Vatan Partisi, Polonez ürünlerini almaması ve satmaması için zincir marketleri göreve çağırıyor! Zincir marketlerle görüşmeler yaparak Polonez ürünlerini almamaya ve satmamaya davet edeceğiz.

Polonez işçileri işe tekrar alınacak ve Polonez’de sendika hakkı sağlanacaktır.

Polonez Gıda işçilerinin başarısı, Türkiye’nin önündeki işsizlik tehlikesine karşı mücadelenin başarasıdır.

Polonez Gıda işçileriyle dayanışma, Türk Milletinin Ekmek Teknesi için dayanışmadır.