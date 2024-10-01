İzmir'de korkutan deprem!

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir'de korkutan deprem!
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Saat 14:49'da Ege Denizi'nde İzmir Karaburun'da 4.0 büyüklüğünde 11.01 km derinlikte bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre en Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

2024-10-01 14:49:04 - 4.0 - Ege Denizi - [46.23 km] Karaburun (İzmir) - 11.01

2024-10-01 08:04:37 - 3.3 - Karlıova (Bingöl) - 18.62

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