İzmir'de korkutan deprem!

Saat 14:49'da Ege Denizi'nde İzmir Karaburun'da 4.0 büyüklüğünde 11.01 km derinlikte bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre en Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

2024-10-01 14:49:04 - 4.0 - Ege Denizi - [46.23 km] Karaburun (İzmir) - 11.01

2024-10-01 08:04:37 - 3.3 - Karlıova (Bingöl) - 18.62