Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaştı

Eski tip ehliyetini yeni ehliyetle değiştirecek olan pek çok sürücü yenileme için son tarihi araştırıyor. Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor. Ehliyet yenileme için süre İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı.

Ehliyet yenileme ücreti kaç TL?

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti isteniyor.

Ehliyet yenileme randevusu nereden ve nasıl alınır?

Eski tip sürücü belgesini değiştirmek için randevular, randevu.nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından oluşturulabiliyor. Sürücü belgesi başvurusu ise Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılıyor.