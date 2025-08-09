Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek: “Hepimiz başına ödül koyun!"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun başına 50 milyon dolar ödül koymasına sert tepki göstererek, “Hepimizin başına ödül koyun, yine başaramazsınız” dedi.

ABD’nin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun başına 50 milyon dolar ödül koyması gündemde. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada bu kararı “uluslararası teröristlik” olarak nitelendirdi:

"HEPİMİZ MADURO'YUZ!

ABD haydutluğu, sınırlarını aştı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun başına 50 Milyon Dolar Ödül koyan ABD, uluslararası teröristliğini tescillemiş oluyor.

Yalnız Sayın Maduro’ya değil, Maduro gibi insanlık cephesinde emperyalizme ve siyonizme direnen milyonlarca insanın, hepimizin başına ödül koyun! Yine başaramazsınız.

Bolivar’ın, Chavez’in ve Maduro’nun Venezuela’sını teslim almaya dolarınız da silahınız da, uluslararası mafyanız da yetmez. Yeşil mürekkebe boyadığınız kağıtlar da çöp oluyor, dolar saltanatınız yıkılıyor, çaresizsiniz.

Vatan Partisi, kahraman Venezuela halkının ve Başkan Madruo'nun yanındadır."

