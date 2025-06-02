Vatan Partisi'nden Oğuzhan Balkan açıklaması

Vatan Partisi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, 1 Haziran Pazar günü canına kıyma girişiminde bulunmuştur. Şu anda yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

