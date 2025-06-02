Vatan Partisi'nden Oğuzhan Balkan açıklaması

Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, 1 Haziran Pazar günü yaşamına son verme girişiminde bulundu. Partiden yapılan resmi açıklamada, Balkan’ın yoğun bakımda tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Vatan Partisi'nden Oğuzhan Balkan açıklaması
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Vatan Partisi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, 1 Haziran Pazar günü canına kıyma girişiminde bulunmuştur. Şu anda yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Vatan Partisi'nden Oğuzhan Balkan açıklaması - Resim : 1

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