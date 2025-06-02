Vatan Partisi'nden Oğuzhan Balkan açıklaması
Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, 1 Haziran Pazar günü yaşamına son verme girişiminde bulundu. Partiden yapılan resmi açıklamada, Balkan’ın yoğun bakımda tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.
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Vatan Partisi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, 1 Haziran Pazar günü canına kıyma girişiminde bulunmuştur. Şu anda yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”