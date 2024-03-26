Vatan Partisi'nden Rusya'ya destek mesajı

Vatan Partisi, Vladimir Putin'e ve Rusya halkına, Şule Perinçek ve Ethem Sancak imzalı destek mesajı yayımladı. Mesajda, "Vatan Partisi olarak Rusya kardeşliğini milletlerimizin parlak geleceğinin inşasında tarihi bir görev olarak saptıyoruz. Zorlukların üstesinden gelmeye hazırız." denildi.

Vatan Partisi'nden Rusya'ya destek mesajı
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili Vatan Partisi'nden, "Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu eliyle, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve kardeş Rusya halkına" ifadeleriyle destek mesajı yayımlandı.

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı ve Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Şule Perinçek ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Ethem Sancak imzalı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Moskova’daki şehitlerimiz bize fırtınayı göğüsleyen turnaların fedakârlık ruhunu hatırlattı.

Biden güdümlü Zelenskineo-faşistlerinin Moskova’daki terör saldırısı Türkiye-Rusya dayanışmasını ateşlemiştir.

ABD emperyalizmi, yükselen Asya Devletleriyle ve bütün insanlıkla çok cephede boy ölçüşmenin sonuçlarına katlanacaktır.

Emperyalizm kaybedecek, Özgür Milletler kazanacaktır.

Bu süreçte, Yükselen Asya her cepheden zaferle çıkacaktır.

Vatan Partisi olarak Rusya kardeşliğini milletlerimizin parlak geleceğinin inşasında tarihi bir görev olarak saptıyoruz. Zorlukların üstesinden gelmeye hazırız.

Saygılarımızla"

Rusya Güvenlik Konseyi: "Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var"Rusya Güvenlik Konseyi: "Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var"Dünya
# vatan partisi # rusya # şule perinçek # ethem sancak
Çok Okunanlar
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Adana'da deprem oldu!
Adana'da deprem oldu!
Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!"
Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!"
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Öne Çıkanlar "Dayatılan sistemin sonu geldi!" | Ezber Bozan | Mustafa İlker Yücel | İbrahim Okan Özkan "Dayatılan sistemin sonu geldi!" | Ezber Bozan | Mustafa İlker Yücel | İbrahim Okan Özkan HÜDA PAR'lı aday Muhammet Ata Yüksel: "Biz bu bölgeye 'kürdistan' diyeceğiz! HÜDA PAR'lı aday Muhammet Ata Yüksel: "Biz bu bölgeye 'kürdistan' diyeceğiz!