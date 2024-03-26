Vatan Partisi'nden Rusya'ya destek mesajı

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili Vatan Partisi'nden, "Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu eliyle, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve kardeş Rusya halkına" ifadeleriyle destek mesajı yayımlandı.

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı ve Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Şule Perinçek ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Ethem Sancak imzalı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Moskova’daki şehitlerimiz bize fırtınayı göğüsleyen turnaların fedakârlık ruhunu hatırlattı.

Biden güdümlü Zelenskineo-faşistlerinin Moskova’daki terör saldırısı Türkiye-Rusya dayanışmasını ateşlemiştir.

ABD emperyalizmi, yükselen Asya Devletleriyle ve bütün insanlıkla çok cephede boy ölçüşmenin sonuçlarına katlanacaktır.

Emperyalizm kaybedecek, Özgür Milletler kazanacaktır.

Bu süreçte, Yükselen Asya her cepheden zaferle çıkacaktır.

Vatan Partisi olarak Rusya kardeşliğini milletlerimizin parlak geleceğinin inşasında tarihi bir görev olarak saptıyoruz. Zorlukların üstesinden gelmeye hazırız.

Saygılarımızla"